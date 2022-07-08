7/8盤前提醒：外資轉買，權王大漲、股王漲停，投信又砍在阿呆谷？果然跌深反彈，把握換股時機！

行情看法：

三大賣壓趨緩，果然跌深反彈，把握反彈換股時機，選股方向是 Q3 認養 / 作帳趨勢成長中小型股

觀盤重點：

1. 7/7(四) 盤勢：三大賣壓趨緩，盤中買盤點火電子權值、股王大立光漲停，指數終場大漲 350.8 點，收在 14,336.3 點，成交量 2,603.6 億元，量價配合得宜，外資轉買超 159.9 億元，投信買超 28.7 億元，融資減少 12.8 億元，櫃買指數 + 2.41%，盤後解盤 https://youtu.be/ckrhVc8iycs

2. 美股盤後：美初領失業金人數 23.5 萬人創半年高，美股主要指數大漲，Nasdaq +2.28%、S&P500 +1.5%、費半 +4.48%，台積電 ADR +6.75%，台指期貨盤後盤 + 200 點（大仁哥評：市場漸能接受經濟成長趨緩的預期，美股利空鈍化，持續打底）

3. 三大賣壓（外資、投信、融資）觀察：外資轉買電子權值，台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 大漲，新股王大立光 (3008-TW) 也強勢漲停，投信高持股的健策 (3653-TW)、德微 (3675-TW) 等，雖然仍在賣超，但已有爆量止跌 K 棒，表示更大咖買盤低接，融資餘額只剩下 1,898 億元，大減到近期低點，維持率 145.3%（大仁哥提醒：外資穩指數、股王聚人氣、投信砍在阿呆谷後有賣不下去的現象，融資斷頭清浮額，）

4. 元宇宙「題材」：宏達電 (2498-TW) 大漲 8.4%、建達 (6118-TW) 強攻漲停，擔任本波元宇宙題材股領頭羊，帶動揚明光 (3504-TW)、玉晶光 (3406-TW) 等多檔概念股向上，也成為市場人氣焦點（大仁哥提醒：宏達電新機銷售持續力道待觀察，今年持續虧損都是法人共識，但是每次台股要能轉多頭上攻，就必須要有夢的題材股，例如去年 10 月的元宇宙概念飆漲點火，帶動台股創歷史新高，這波不妨留能再把台股帶到什麼地方）

5. 短線三大賣壓已見趨緩，台股如近期提醒，展開跌深反彈行情，也重申外資雖然只賣轉買，但全球資金調整過程，買盤難以連續持續，提醒留意投信認養 / 作帳中小型成長股，因為 Q2 績效太差的投信仍要為 Q3 績效打拚，選股方向為趨勢成長中小型股，盤勢震盪，拉回守穩、分批承接為宜，反彈落後的弱勢股也要把握換股時機。

（本專欄作者為 摩爾投顧 陳昆仁 分析師）

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