〈能源盤後〉原油連跌2日後反彈 WTI自熊市拉回100美元以上

原油期貨價格周四 (7 日) 在經歷 2 日走跌後終於收高，此前 2 日因市場對經濟衰退的擔憂導致 WTI 原油價格跌破每桶 100 美元並進入熊市。

美官方數據顯示，上周國內原油庫存大增，但石油產品庫存下降。與此同時，數據顯示，上周天然氣供應量增加程度低於預期，激勵天然氣期貨價格漲逾 14%。

能源商品價格

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 4.2 美元或 4.3%，收每桶 102.73 美元。

周三 WTI 原油期貨收在每桶 98.53 美元，約較 3 月 8 日創下的 123.70 美元近期收盤高點下跌 20% 以上，符合熊市廣泛定義。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 3.96 美元或 3.9%，收每桶 104.65 美元。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 5.7%，收每加侖 3.4204 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 7.7%，收每加侖 3.6739 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 14.3% ，收每百萬 Btu 6.297 美元，創逾 1 周高點。

市場推動力

原油價格下跌歸咎於市場對經濟衰退的恐懼與日俱增，原油與廣泛大宗綜合商品一起回吐今年俄烏大戰後激發的大部分收益。

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示：「在幾乎沒有關於生產或消費的新訊息下，石油正遭受重創，儘管如此，由於需求增長以及 Fed 依舊採鷹派政策的擔憂，大宗商品交易者變得非常厭惡風險，因此經濟衰退的整體風險就是市場上最沉重的負擔。」

然而，分析師指出，石油市場仍然吃緊，從原油期貨價格處於逆價差 (Backwardation) 這點便可知曉 (即近月期貨價格較遠期期貨價格高)。

供應數據

上周美國原油供應量意外增加，但未能挫傷周四原油價格的反彈漲勢，同時數據也顯示，石油產品庫存下降。

能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (7/1 止) 美國國內原油庫存增加 820 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國國內原油庫存下降 120 萬桶。

由於周一休市，EIA 的石油供應數據推遲至周四公布。

美國石油協會 (API) 周三晚間公布，上周美國原油庫存增加 380 萬桶。

EIA 數據也顯示，上周汽油供應量下降 250 萬桶、蒸餾油供應量下降 130 萬桶。

根據調查，分析師平均預期上周汽油供應量下降 50 萬桶、蒸餾油供應量增加 100 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示：「原油進口量激增和出口下降，加上煉油廠開工減少，導致本周 EIA 報告中的原油庫存大幅增加，同時戰略石油儲備 (SPR) 再度大量移轉 590 萬桶也有所幫助。」

EIA 數據顯示，SPR 內的石油庫存自前一周的 4.979 億桶下降至 4.92 億桶。俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存變化不大，為 2130 萬桶。

汽油和蒸餾油的庫存下降，抵銷原油庫存增加的力道，「這不奇怪，上周汽油隱含需求強勁，因為加油站在 7 月 4 日獨立紀念日周末假期前都準備滿滿的油。」

另外，EIA 周四公布，上周美國天然氣供應量增加了 600 億立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights. 調查，分析師平均預期上周天然氣供應量增加 730 億立方英呎。