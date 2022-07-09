〈能源盤後〉經濟衰退恐慌揮之不去 原油回漲 但本周下跌

原油期貨價格周五 (8 日) 收高，但周線下滑，係因市場對經濟衰退的擔憂情緒壓過全球原油供應緊繃的衝擊。

能源商品價格

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.06 美元或 2%，收每桶 104.79 美元，本周最近月 WTI 原油價格下跌 3.4%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.37 美元或 2.3%，收每桶 107.02 美元，本周最近月 Brent 原油價格下跌 4.1%。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 3.4471 美元，本周下跌 6.5%。

8 月交割的熱燃油期貨價格持平，收每加侖 3.6729 美元，本周下跌 6.8%。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.2% ，收每百萬 Btu 6.034 美元，本周上漲 5.3%，係因前一日上漲 14%。

市場推動力

本周原油價格下跌歸咎於對經濟衰退的擔憂加劇，WTI 跌破每桶 100 美元並進入熊市。但因新聞報導稱中國正在考慮實行 2200 億美元的刺激措施，激勵原油和其他大宗商品周四反彈。

因美國 6 月就業數據較預期強勁，有助於緩解經濟衰退恐損害能源需求的擔憂，令油價延續漲勢。美國 6 月新增就業 37.2 萬人，《華爾街日報》調查，經濟學家本預期當月新增就業 25 萬人。

Tyche 資產顧問公司管理合夥人 Tariq Zahir 表示：「石油一直是今年表現最好的資產類別，我們確實預計油價將持續穩定，甚至自此走高。」

「我們正處於駕駛旺季，而且還有颶風季助陣。」Zahir 說。駕駛旺季會提升石油和汽油的需求，而從 6 月 1 日到 11 月 30 日的大西洋颶風季會令墨西哥灣的能源運營構成威脅。

Zahir 指出，周四能源資訊署 (EIA) 的數據顯示，上周原油庫存大增，但石油價格當日仍收高，且漲勢延續至周五。EIA 供應數據也顯示，美國上周汽油和蒸餾油庫存下降，「石油面臨的是上行風險。」

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告指出，俄羅斯法院周三下令，全球最大石油管道之一的「裡海管道聯盟」(CPC) 暫停碼頭裝載 30 日，令哈薩克原油的流動存在風險。CPC 管道去年從黑海出口多達 5400 萬噸的哈薩克原油。

儘管哈薩克表示石油流動不受影響，但 CPC 管道每日出口約 130 萬桶原油，「所以這是原油市場一大擔憂，尤其現在全球石油市場對供應的擔憂情緒已滿盈。」

然而，分析師指出，石油市場仍然吃緊，從原油期貨價格處於逆價差 (Backwardation) 這點便可知曉 (即近月期貨價格較遠期期貨價格高)。

RBC 資本市場分析師 Michael Tran 表示：「實物市場在價格上反映供應稀缺，而金融市場則在價格上反映經濟衰退。其次，儘管最近油價暴跌，但令人驚訝的是，期限結構仍然相對完好。」

他認為應該重視市場對經濟衰退的擔憂情緒。在經濟衰退的情況下，需求表現會像先前低迷時期，「我們可能會看到，今年下半年現貨價格退回到每桶 70 多美元中段的範圍。看漲信念很高，但大宗商品交易界的情緒疲軟。但雖然消費者健康狀況仍未有定論，但需求遭大規模破壞的情形仍相當罕見。」



