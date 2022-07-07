MOSFET需求旺 力士Q2、上半年營收同寫新高

MOSFET 廠力士 (4923-TW) 今 (7) 日公布 6 月營收 1.1 億元，月減 1.77%，年增 10.02%，第二季合併營收 3.33 億元，季增 5.05%，年增 14.25%，累計上半年營收 6.49 億元，年增 20.51%；受惠 MOSFET 需求持續增加，力士第二季、上半年營收皆創歷史新高。

力士表示，MOSFET 成品業務近兩年積極導入新一代 ETG、RTG 專利技術，也擴大與客戶合作推出新品，帶動公司在 PC/NB 市占率提升，加上未封裝的 MOSFET 半成品晶圓業務受惠中國封測客戶在手機、車用領域需求增長，營運穩健成長。

儘管近期全球 PC/NB 相關產業面臨庫存調整，不過，由於國際 IDM 大廠將產能轉移至車用電子、伺服器、資料中心等中高壓市場，中低壓 MOSFET 市場供應短缺，力士也跟著受惠。

力士近兩年陸續取得全球前三大國際筆電品牌 HP、DELL 的合格供應商資格，也積極發展新領域，目前已打入台灣電源供應器大廠，並在 6 月取得合格供應商資格，由於相關需求較消費型電子穩定，且具備高進入障礙、產品生命週期長、機種單純度高等特性，隨著力士拓展電源供應器領域，有助未來營運成長。

展望第三季，力士維持審慎樂觀看法，看好電源供應器、電池模組等新領域 MOSFET 將在本季起逐步貢獻營收，並持續深化與既有客戶合作，瞄準快充、車用、充電樁等領域。