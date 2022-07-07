審計品質指標指引出爐 上市櫃公司選任簽證會計師有依據

為協助上市櫃公司審計委員會依職權決定會計師的委任，金管會早在去 (2021) 年 8 月 19 日發布「審計品質指標 (AQI) 揭露架構及範本」－內容涵蓋專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力等 5 大構面及 13 項指標項目，規劃採二階段方式推動，優先鼓勵四大會計師事務所自承接上市櫃公司 112 年度財務報告查核簽證委任案件時起，主動提供 AQI 資訊，作為上市櫃公司審計委員會評估 (續) 委任簽證會計師的參考。

證期局副局長高晶萍表示，財務資訊的透明與可信賴是資本市場健全運作的基礎，因此財務報告審計品質具相當的重要性。提升審計品質除了會計師自律及主管機關監督外，委任會計師的公司亦扮演重要角色。

為協助審計委員會有效解讀 AQI 資訊，金管會今天發布「審計委員會解讀審計品質指標指引」，審計委員會可參考指引中各項 AQI 指標的背景說明，初步了解審計實務，再搭配參考各項 AQI 指標的衡量重點，進一步解讀與審計品質的關聯，加強與事務所的溝通討論。

另外，為確保會計師事務所提供的 AQI 資料具一致性及可比較性，以提升 AQI 利用性及參考價值，金管會同時發布「會計師事務所編製審計品質指標指引」，就各 AQI 細項指標提供明確定義及計算說明，作為會計師及事務所編製 AQI 資訊的重要依據。

高晶萍表示，金管會推動 AQI 主要目的，是為了提供上市櫃公司有關會計師事務所及查核團隊審計品質攸關資訊的主要輪廓，作為審計委員會與會計師開啟對話之用，透過加強審計委員會與會計師、事務所間的溝通討論，將有助於審計委員會對會計師審計品質有更深入的了解，據以依職權決定會計師的委任或續任，進而提升上市櫃公司財務報告的資訊品質。

金管會提醒，審計品質並非單一面向所能概括，亦不宜僅憑單一 AQI 指標逕予評斷審計品質之好壞，需就各面向的 AQI 指標綜合比較分析，才可以對事務所及查核團隊的審計品質有較為清楚且完整的輪廓，並參考指引正確的解讀及與會計師充分溝通才能發揮成效。