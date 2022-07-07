華新6月營收降至155.8億元 Q2、上半年同登4年高

華新 (1605-TW) 受到不銹鋼鐵原物料價格修正影響，6 月營收降至 155.79 億元，月減 11.64%，但仍年增 9.84%，創 4 年同期新高；第二季營收 504.12 億元、上半年營收 929.78 億元，同樣登 4 年新高。

華新第二季營收 504.12 億元，季增 18.46%、年增 28.79%；上半年營收 929.78 億元，年增 36.62%。

隨著原物料價格走跌、客戶下單轉弱且庫存化緩慢，華新調降 6 月不鏽鋼盤價，此外，面對通膨壓力，市場氣氛轉為觀望，7 月內銷盤價每公噸再調降 1000 元至 1 萬元。

華新說明，面對通膨壓力遽升，各國央行紛紛以升息因應，帶動不銹鋼鐵原物料大幅修正，市場氛圍處於膠著與觀望，為貼近客戶端需求，調整內銷盤價。

華新近期為掌握上游原物料，擴大垂直整合，以 2.25 億歐元 (約新台幣 70 億元) 向義大利 Marzorati 家族取得歐洲不銹鋼棒及盤元領導廠商 Cogne Acciai Speciali 公司 (CAS)70% 股權，藉此擴大車用領域。

此外，華新透過新加坡公司 IWM 投資印尼煤礦開發公司 TCM，間接持有 TCM 18% 股權，投資金額 8000 萬美元 (約新台幣 23.2 億元)，印尼煤礦廠預計 2024 年投產、貢獻營收。