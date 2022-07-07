普惠金融去年2項未達標 今年本土化特色納入3項指標

金管會今 (7) 日公布「我國普惠金融衡量指標」去 (2021) 年的衡量結果，去年共訂出 13 項目標，最後有 11 項已達成，但是「推動簽發電子保單認證及存證機制」、「建置糾紛解決機制」等 2 項未達標。至於今年衡量指標，就本土化特色納入 3 項衡量指標，調整後計有 25 項衡量指標及 4 項觀察指標。

依據金管會公布的去年衡量結果顯示，我國有多項指標表現優於國際且較前一年成長，例如：我國每十萬成年人平均 243 萬筆行動支付交易筆數、166 台 ATM 提供服務，高於全球平均的 104 萬筆、54 台，且較前一年分別成長 59.03%、3.1%；每千成年人擁有 540 個數位存款帳戶，較 109 年成長 62.65%。金管會綜合規劃處副處長林羲聖表示，這顯示我國民眾在取得金融服務上相對方便，金融服務或商品的使用程度也較高，普惠金融推動成效明顯提升。

衡量指標中有 13 項訂有去年預計達成目標，其中 11 項已達成，包含：電子支付機構及銀行完成行動支付無障礙功能、提供場外開戶服務的證券經紀商家數比率逾 50%、網路投保件數逾 200 萬件、微型保險累計承保人數逾 98 萬人、小額終老保險有效契約件數逾 60 萬件、強制汽車責任保險投保率逾 90%。

住宅地震基本保險有效保單成長件數逾 10.9 萬件、對全台及外島 368 鄉鎮區市辦理金融知識宣導活動之覆蓋率達 100%、金融知識普及宣導活動逾 640 場且參與人數逾 6.9 萬人次、18 家保險公司參與保險區塊鏈服務，以及 14 家產險公司均已辦理強制汽車責任保險 (達 100%) 等。

但是，有 2 項指標比預定目標有些微差距，分別是：(一)「推動簽發電子保單認證及存證機制」指標之參與家數 29 家，低於目標 30 家，林羲聖說明，主因 1 家保險公司雖已參與簽發電子保單認證，但尚未加入存證機制，其餘 29 家保險公司均已依原先規畫加入該機制。

(二)「建置糾紛解決機制」指標的評議中心年度內已結評議案件，於 3 個月內作成評議決定或結案的比率為 92.04%，略低於目標 93%。主因 2020 年度末的未結案件遞延至去年度辦理，且去年度新收案件高達 2892 件。金管會將督促金融機構及周邊單位，持續致力達成目標。

為完善我國普惠金融指標體系，金管會亦針對今年普惠金融衡量指標進行滾動式調整，其中新增「多國語言 ATM 比率」、「推動本國銀行設置雙語示範分行」及「針對新住民及女性等族群辦理金融知識宣導活動」等 3 項衡量指標，強化本土化特色。