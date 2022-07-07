350點的大漲，造就破底翻，要反攻了嗎？

昨日節目明確預告要反彈了，今馬上印證，早盤還要死不活的下跌 33 點破低，隨即特定買盤介入，多頭如入無人之地，大漲 350 點，代表這盤其時要護是護的起來的?！有人說是因為美股漲，或因為國安基金準備進場，其實都好，只要能漲，管他是甚麼理由，重點是: 安全了沒? 還能續漲嗎? 而為何這裡還沒到 10 年線，盤前會有【國安基金】可能要提早於今日開會，或周一開會的新聞，原因?【東森財經 57 台精彩連線: 破底翻要續漲！元宇宙需輪漲，晶圓代工急彈！】 https://youtu.be/pmp9IDYSHRQ

而不管國安基金到底何時開會，何時進場? 反彈行情若要延續，強勢股要續漲，弱勢股要反彈，目前加權日 KD 黃金交叉，空頭走勢 KD 值要拉到 50 軸或日 K 線站穩 10 日線，才能確認反彈，而過去請大家留意的【防禦型】:2412 中華電、3045 台灣大、4904 遠傳及

00632R 台灣 50 反一，可開始設停利點，台股要續彈還是要看美股

美股:

VIX:-2.94%，仍有反彈契機，而空頭走勢: 20MA 為觀察重點 (第一壓力區) 道瓊、NASDAQ 均到 20MA 的壓力區，需觀察能不能越過，

費半最弱，需補漲，這樣才能出現【強者恆強●若是補漲】的條件！

對應台股的就是: 台積電 (2498-TW)、聯電 (2303-TW)、力積電 (6770-TW) 等晶圓代工，矽智財看創意 (3443-TW)、台積電大聯盟看中砂 (1560-TW)，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇每日收看: https://youtu.be/zCHIo-f-a00

高價股回穩，先前提到:▲新 iPhone 未砍單，▲大立光重回股王寶座

: 大立光 (3008-TW) 急拉漲停、玉晶光 (3406-TW) 強勢大漲、鴻海 (2317-TW)，喜歡操作蘋概股或是高價股的人可來: LINE@:

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前波強勢股要輪漲:

元宇宙: 宏達電 (2498-TW) 持續軋空，先前券資比 37.05%，股價 35 漲到 97，現在券資比 48.71%、位速 (3508-TW)、威盛 (2388-TW)，或是可看已賺錢有基本面的: 揚明光 (3504-TW) 漲停板、中光電 (5371-TW)，喜歡飆股的可來 TG：

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▲衛星、網通概念 法人叫好

低軌衛星與網通零組件應用逆風高飛，法人看好，相關供應鏈在缺料缺貨緩解及美國政策支持基礎建設下，下半年有望高成長。

仲琦 (2419-TW)◆6 月營收新台幣 13.7 億元，創歷史新高，較去年同期大增 96%，再漲停！同集團明泰 (3380-TW)◆6 月營收 38.47 億元，創下歷史新高記錄，月增 63% 、年增 41.2%◆新建的越南廠今年下半年可望開始量產，股價續漲，先前請大家留意還沒公佈營收的: 智邦 (2345-TW) 營收新高)、智易 (3596-TW)、正文 (4906-TW) 及

【低軌衛星】: 昇達科 (3491-TW，營收新高，漲停板)、華通 (2313-TW) 這些資料我們放置 FB 社團: https://www.facebook.com/groups/istock168

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