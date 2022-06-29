外資狙擊貨櫃雙雄、4檔金融股 長榮貼息元凶抓到

台股今 (29) 日終場下跌近 200 點，收在 15240 點，再度失守 5 日線。外資今天持續賣超 59.25 億元，大舉出脫貨櫃雙雄，其中，外資連賣長榮 5 天，不僅如此，三大法人今天全都賣超長榮，成為長榮翻黑轉向貼息元凶；此外，外資還賣超 4 檔金融股。

外資買超前 10 名部分，長榮航 1.77 萬張、友達 1.46 萬張，為「唯二」被出脫超過萬張個股，其餘依序為：群創、日月光投控、遠東新、漢翔、元大台灣 50 反 1、欣興、台泥、東陽。

外資賣超前 10 名，陽明 1.98 萬張、元大金 1.8 萬張、長榮 1.65 萬張、國泰金 1.61 萬張、宏碁 1.22 萬張、宏達電 1.03 萬張，其餘依序為：聯電、台新金、新光金、國泰智能電動車。

投信買超前 10 名：中華電、立端、廣積、振曜、台灣大、飛捷、致伸、東陽、宏碁、遠傳。

投信賣超前 10 名：長榮、中鋼、日月光投控、台半、中砂、德微、長榮航、達邁、京元電子、新唐。

自營商買超前 10 名：元大滬深 300 正 2、中華電、期街口布蘭特正 2、長榮航、期元大 S&P 原油反 1、中信中國高股息、富邦未來車、FH 香港正 2、國泰智能電動車、鴻海。

自營商賣超前 10 名部分，長榮遭狂砍 7.36 萬張、元大台灣 50 反 1 遭賣 2 萬張、國泰永續高股息 1.71 萬張、元大高股息 1.53 萬張，其餘依序為：日月光投控、陽明、群創、國泰臺灣加權反 1、友達。