雄獅參與訂房平台AsiaYo C輪增資 注資700萬美元

國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 積極布局並投資旅遊科技，近期以 700 萬美元 (約新台幣 2.08 億元) 領投國內著名訂房平台 AsiaYo 的 C 輪增資，與 AsiaYo 將透過同步後台系統的方式展開供應鏈合作，由 AsiaYo 提供特殊房源予雄獅，並透過雄獅強大的通路體系，進行整合銷售。

AsiaYo 創立於 2013 年，是國內著名線上訂房平台 OTA(Online Travel Agency) ，集結台日韓星馬泰特色民宿和飯店等超過 6 萬間房源、涵蓋逾 60 個城市，為旅行者創造深度的亞洲旅遊體驗。

AsiaYo 本輪增資總額 1250 萬美元，除了雄獅以 700 萬美元領投，參與者還有 Klook、阿里巴巴台灣創業者基金、濤略資本、中華開發、基石創投、達盈管顧旗下創投等。

雄獅表示，疫情發生後調整策略，優先經營台灣國旅市場，並進行產業鏈投資，力拚整合優質場域、資源，帶給旅客更多元的生活旅遊服務體驗。

隨著近期全球旅遊市場逐漸恢復，為提前部署疫後觀光商機，未來雄獅與 AsiaYo 將通過同步後台系統的方式展開供應鏈合作，以線上線下整合的方式，共同開拓更多市場。

AsiaYo 執行長鄭兆剛指出，據大數據顯示，目前台灣旅遊產業的消費行為仍有 80% 是透過線下或直接與旅宿訂購，顯示 OTA 有極大發展前景，此次獲得多個投資人的挹注後，將發揮科技平台的優勢，整合目前市場上散亂的物件，並垂直整合旅宿相關管理平台，目標未來 2-3 年內成為台灣 OTA 產業的領導品牌。

AsiaYo 今年下半年將發展著重於人才招募、平台優化、拓展市場，以及深化差異性產品等四大面向，其中，除了持續經營 AsiaYo 用戶最喜愛的民宿、露營和親子旅館等主題式產品，也將開拓連鎖旅館、星級飯店、集團式大型旅宿等多元產品。

而看準國境即將開放，海外市場將是 AsiaYo 明年的發展核心，正在積極準備日本、韓國和東南亞市場的房源。

另外，雄獅表示，在旅遊體驗平台紛紛崛起下，未來也將針對旅遊新創，協助孕育新型態的旅遊服務和生態系統，並成為國際和國內旅遊產業交流的平台。