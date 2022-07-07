美英情報部門聯手警告中國威脅 稱一旦侵台將帶來經濟災難

英國和美國的安全部門首腦前所未有地共同出面，警告來自中國的威脅。

美國聯邦調查局 (FBI) 局長 Christopher Wray 和英國軍情五處 (MI5) 處長 Ken McCallum 周三 (6 日) 表示，中國正試圖竊取西方國家的智慧財產以獲取競爭優勢，以便最終能夠主導關鍵產業。

Wray 補充說，中國正在從烏克蘭的軍事衝突中汲取「各種各樣的教訓」，包括如何避免國際制裁。他說，一旦中國真的入侵台灣，將帶來重大的經濟破壞。

在倫敦一場商業領袖和學者的聚會上，Wray 指控，中國的間諜正在窺探從大城到小鎮的企業，「洗劫」各類公司的智慧財產。

Wray 說，中國正在運行一個資源豐富的駭客計畫，其規模超過其他所有主要國家的總和。

英國 McCallum 表示，有關網路威脅的情報已經與 37 個國家分享，並表示 5 月份針對航太技術的一個複雜的安全威脅已經被破壞。

華盛頓和美國網路安全公司長期以來一直聲稱，中國開展了廣泛的駭客活動。去年，美國、英國及其盟友正式將微軟 Exchange 受網路攻擊，歸因於與中國政府有關駭客，指責北京領導了一系列廣泛的「惡意網路活動」。

美國還指控 4 名隸屬於國家安全部的中國公民，在長達數年的時間內，進入美國和國外數十家公司、大學和政府實體的電腦系統。

中國否認這些指控，稱它是網路攻擊的受害者，並稱美國為「駭客帝國」。

中國駐英大使館發言人回應稱，兩國對中國的指責是「無中生有」，英美所舉的「所謂案例純屬捕風捉影」。同時，發言人反控美英情報部門才是任意對別國搞竊聽、偷盜、滲透、顛覆的慣犯，要求美英停止散布「中國威脅論」。