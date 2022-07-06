調查：旅費上漲6成民眾仍要出國 最想去日本

疫情讓多數人兩年多來無法隨心所欲出國旅遊，根據萬事達卡今 (6) 日調查顯示，近 6 成民眾表示，就算旅費上漲也要出國去玩，近 8 成想要出國的民眾可接受漲幅最多 25%，最想去的國家首推日本。

根據萬事達卡最新發布的「台灣旅遊復甦關鍵洞察」報告，在旅遊行程安排上，體驗式行程異軍突起，76.3% 的民眾表示將在旅行中安排更多體驗類的行程，且更愛探索人文及戶外。其中，參加城市導覽等探索當地文化及歷史的在地行程以及親近大自然的戶外活動行程占比最高，分別為 48.1%、28%。

調查指出，未來台灣民眾出國玩，在食宿與交通安排方向，更加重視健康安全，並傾向選擇可以提供更多數位化及減少接觸的服務，近 7 成台灣民眾表示會改變出國旅遊時的飲食習慣，不僅更願意品嘗在地美食，還會選擇更安全的用餐環境。

同時，台灣人出國旅遊住宿與交通安排也更注重社交距離，58% 民眾將會改變交通模式，包括選擇直航航班以更快抵達目的地或是自駕旅行減少接觸來降低染疫風險。

在住宿的選擇上，相較於過去選擇背包客棧等共用空間多的住宿環境，36.7% 民眾希望擁有更多獨立空間；此外也有 33.2% 想要住在更親近大自然的飯店與景點民宿。

該調查也發現，63.1% 的民眾會比之前出國買更多，為親友與自己「多囤貨」一些當地必買品，其中保健品、生活用品與美妝品為台灣民眾出國囤貨最愛的品項，有 51.2% 民眾想要購買更多保健食品或藥品。

儘管出國旅遊是大多數民眾近期的願望，但調查也發現，23.4% 的民眾擔心疫情狀況及防疫政策，對出國旅遊先採觀望態度，就算台灣邊境開放，未來一年內也只想在島內旅遊，並以花東及離島等親近大自然的地方為主要旅遊景點。

萬事達卡表示，因應新型態的旅遊需求，萬事達卡將自 9 月 1 日起，針對世界卡持卡人，推出涵蓋海外新冠診斷檢疫津貼之旅遊保險保障，享有醫療費用 (傷害與疾病)、緊急醫療運送各最高 10 萬美元保障，並有住院津貼每日 100 美元保障 (最多 15 天)，持卡人在海外確診新冠肺炎必須強制隔離，提供每日 100 美元的診斷檢疫津貼 (最多 14 天) 補助其與隔離直接相關的合理且必要的住宿費用、膳食或其他費用。