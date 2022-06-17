第一金：市場面臨兩大挑戰 今年鎖定疫後海外商機

第一金 (2892-TW) 今 (17) 日舉行股東會，董事長邱月琴表示，面對升息與通膨衝擊，金控除積極強化韌性抵禦挑戰外，也將繼續掌握歐美與新南向後疫情商機，搭配跨境平台優勢，穩健擴張海外業務。

第一金去年稅後純益 197.39 億元，獲利創歷史新高，包括銀行等子公司獲利全都繳出雙位數成長。邱月琴表示，金控去年以提升非銀行獲利、穩健轉型與創新為主軸，關注後疫情時代衍生的市場需求及商機。

除了衝刺獲利表現，金控業積極提升包括風控、內控、法遵、資安及防制洗錢的執行成效，提升集團永續經營的競爭力。

海外布局方面，邱月琴說，第一銀行 100% 投資的子銀行美國第一銀行聖馬特奧分行已於今年 2 月開業，目前第一金融集團海外據點達 45 處，第一銀行法蘭克福分行也已獲德國聯邦金融監管局核准設立，預計今年底正式開業營運，成為首家於德國設立分行的國銀。

展望後市，邱月琴表示，過去一年新冠疫情隨疫苗普遍施打而逐漸獲得控制，各國陸續鬆綁防疫管制措施，經濟活動也逐步解封，重振消費信心並刺激經濟景氣，有利全球經濟復甦。

邱月琴進一步指出，未來將持續掌握歐美及新南向國家疫後商機，善用集團在跨境金融服務平台優勢，以及在地化經營策略，穩健擴張海外業務。

邱月琴表示，第一金融集團將持續貫徹「永續金融 第一品牌」之經營目標，並提供創新綠色金融商品及服務，引導和支持客戶低碳永續轉型，在淨零路徑中成為企業的最佳金融後盾。