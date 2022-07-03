報復性旅遊潮將至 信用卡最高回饋20% 三大國旅神卡大比拚

國內疫情高峰預期逐漸趨緩，推估 2022 下半年國內會掀起一波報復性旅遊潮商機，各信用卡瞄準訂房優惠及回饋，其中，台新銀行 FlyGo 卡、匯豐匯鑽卡、聯邦幸福 M 卡被喻為國旅神卡，Money101 公關副理張書敏提醒，各家銀行優惠差距最低 1% 高可到 20%，訂房前可參考其限制條件、多方優惠條件比較，及關注政府補助國旅振興計畫是否有其配合及活動期間，可以精省荷包。

眾家銀行推出的飯店優惠活動中，台新銀行 FlyGo 卡指定飯店官網 / 電話刷卡訂房，入住當日即可免費升等房型：晶泉丰旅、捷絲旅、和逸飯店、慕軒飯店、雲朗觀光集團、福容大飯店。透過訂房住宿平台最高 AsiaYo 每週三全站旅宿現折 12%、agoda 最高現折 10%、Hotels.com 台灣訂房現折 8%、Booking.com 最高享 7 折優惠。

滙豐銀行發行的匯鑽卡則是跟台中長榮桂冠酒店、寒舍艾麗酒店、圓山大飯店、墾丁凱薩大飯店等知名飯店合作，訂房優惠落在 9 折至 95 折。

聯邦銀行推行的幸福 M 卡長榮酒店優惠 6 折起、北投老爺酒店 93 折、高雄漢來大飯店住宿 4,200 元起。指定交通 / 旅遊新戶消費更有最高 20% 回饋，響應環保申辦電子化帳單新戶享指定量販 / 超市加碼 5% 回饋、國內消費 1％回饋，待國外旅遊逐漸解封此張卡以國外消費 3% 回饋來說，卡友們會推爆。

張書敏表示，民眾暑假出遊計畫不妨選擇平日（週日至週四）住宿最划算，政府振興補助平日住宿合法旅宿，每房每晚最多折抵新臺幣 800 元，若於平日住宿自行車友善旅宿、星級旅館、好客民宿等，或使用優惠旅客本人完整接種 3 劑疫苗等 5 項之 1，加碼折抵 500 元，即最高每房每晚可折抵 1300 元，每人限使用補助乙次；平日前往主題樂園，也可享票價 3 折優惠入園。

