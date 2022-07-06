氣立6月營收2億元創新高 下半年保守

氣動元件廠氣立 (4555-TW) 今 (6) 日公布 6 月營收，以 2.02 億元創單月歷史新高，月增 32.02%，年增 1.36%，氣立主管指出，6 月上海廠全面復工，氣立積極拉高產能去化積壓訂單，營收也回到去年旺季水準，但對於下半年營運展望，則仍以謹慎保守趨勢看待。

氣立 6 月營收 2.02 億元，創新高，月增 32.02%，年增 1.36%，第二季營收 4.84 億元，季增 3.39%，年減 15.55%，累計 2022 年前 6 月營收 9.53 億元，年減 6.37%。

由於消費性電子產品庫存居高不下，尤以手機及 LCD TV 最嚴重，產品製造設備的建造，攸關 EMS 廠對氣動元件的需求，氣立表示，手機庫存多寡對公司產品銷售動能不會有影響，原因在於影響氣動元件出貨的關鍵在於手機「新品款式」，新品款式越多，對設備需求才會越大，與產量及庫存沒有直接關係。

氣立主管表示，今年受通貨膨脹及升息議題影響，市場預期智慧型手機、筆電等消費性電子產品需求不若往年，雖然智慧製造、5G 應用及新能源車等產業發展趨勢維持向上，但全球市場景氣能否在升息循環後回到原先成長軌道仍待觀察；整體而言，公司對下半年營運展望，仍是謹慎保守看待。

氣立 2022 年首季稅後純益 5004 萬元，每股純益 0.75 元。