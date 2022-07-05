推特與印度關係日益緊張 尋求法院審查政府下架推文命令

路透周二（5 日）援引知情人士消息報導，在一場指控官員濫用權力的法律挑戰中，推特（Twitter）要求印度法院推翻政府下令從社群媒體平台刪除內容的命令。此舉加深推特與印度政府的緊張關係。

推特意圖對這些命令進行司法審查，加深與印度政府的緊張關係。推特去年未照印度政府命令，拒絕刪除被當局指控為散布農民示威活動相關錯誤資訊的帳號或貼文。

印度電子資訊產業技術部（Ministry of Electronics and Information Technology）上月末曾警告推特，若不遵守命令將面臨刑事訴訟。消息人士表示，推特本周遵守了規定，以免失去大批內容的責任豁免。

該消息人士稱，推特向印度最高法院提交的文件顯示，推特稱一些刪除命令沒有達到印度 IT 法案的程序要求，但並未具體說明推特希望對那些命令進行司法審查。該法案允許印度政府以國家利益等原因要求社群媒體刪除內容，且一些刪除命令並未知會內容作者。

報導指出，印度正考慮對其新的 IT 規則進行一些修改，包括引入一個政府營運的上訴委員會（appeals panel），讓該委員會有權推翻社群媒體公司的內容審核決定，這意味著所有社群內容的生殺大權都握在委員會手上。此外，根據行業透明度報告，印度政府是要求刪除內容最多的國家之一。

印度政府方面表示，這些措施是必要的，因為這些公司侵犯印度人民的憲法權利。市場調研公司數據顯示，推特在印度擁有近 2,400 萬用戶。

截稿前，推特 (TWTR-US) 早盤股價下跌 0.98%，每股暫報 37.85 美元。