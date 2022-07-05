擺脫封控影響 GIS-KY 6月營收120億元寫今年次高

觸控模組大廠業成 GIS-KY(6456-TW) 今 (5) 日公布 6 月營收，隨著中國封控影響趨緩、供應鏈恢復下，單月營收重回百億元，達 120.94 億元，為今年次高，月增 38.48%、年減 6.25%，第二季營收達 290.11 億元，季增 3.11%、年減 19.72%，累計今年前 6 月營收達 571.46 億元，年減 6.84%。

業成受中國封控間接影響出貨，4、5 月營收均較原預期低，6 月則在整體供應鏈逐步恢復下，出貨恢復常態，但仍有部分產品將遞延至 7 月出貨，整體而言，預期下半年營運將優於上半年，全年有機會逐季轉好，並力拚與去年持平。

業成今年續以筆電、平板等 IT 產品為營運主力，且下半年為傳統產業旺季，認為營運有機會較上半年成長，產能方面，目前筆電 LCM 月產能已達逾 100 萬台，去年陸續擴建的筆電產線也在上月底陸續到位，月產能最高將上看 150 萬台，且今年在大客戶供貨比重也進一步成長，估全年筆電營收比重將成長至 3-4 成。

業成也規畫今年度資本支出落在 50 億元，主要將配合母集團鴻海 (2317-TW) 聚焦在電動車、元宇宙等兩大主軸布局，至於中長期赴越南、印度等海外擴建設廠的計畫也並未改變，最快明年啟動相關進度。