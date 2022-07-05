電信ARPU連4季走揚 亞太電首季成長最多

國家通訊傳播委員會 (NCC) 發布行動通訊市場統計資訊，電信今年第一季每戶平均收入 (ARPU) 來到 443.9 元，季增 0.3 元，連 4 季走揚，其中，亞太電成長最多，季增 8.2 元，其次為台灣之星季增 4.1 元、中華電 (2412-TW) 增加 1 元；台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 則小幅衰退。

NCC 指出，我國行動通訊市場今年第一季整體營收 393.4 億元，季減 0.2 億元，其中月租費收入 336.9 億元，季增 3.2 億元、通信費收入則季減 1.5 億元，降至 24.2 億元。

從 ARPU 來看，除了行動通訊 ARPU 呈現成長外，月租型 ARPU 也有成長，季增 0.4 元至 506.1 元、預付型則降至 85.7 元，季減 0.9 元。

五大電信商第一季 ARPU 方面，中華電第一季 481.5 元，呈現連 5 漲，季增 1 元、年增 15.9 元；台灣大 439.9 元，季減 2.7 元、但較去年同期增加 9.4 元、遠傳 477.9 元，季減 1.3 元、同樣年增 10.2 元；台灣之星、亞太電則分別為 327.7 元、299.3 元，季增 4.1 元、季增 8.2 元。

行動通訊用戶數方面，NCC 統計，第一季達 2953.7 萬用戶，季減 4.3 萬戶，其中，月租型用戶為 2431 萬用戶，較前季增加 7 萬戶；預付型用戶數為 522.6 萬戶，較前季減少 11.4 萬戶。

電信三雄中，台灣大季增 0.3 萬戶到 709.8 萬戶，遠傳季增 0.2 萬戶至 705.9 萬戶，中華電則季減 2.5 萬戶，降至 1064.4 萬戶，其餘業者則減少 2.3 萬戶為 473.6 萬戶。