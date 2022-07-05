愛立信估今年5G用戶數10億戶 2027年增至44億戶

愛立信行動趨勢報告指出，受到俄烏戰爭影響，下修今年 5G 用戶數，從原預估的 11 億戶降至 10 億戶，但仍比 4G 時期成長速度快 2 年，5G 網路已覆蓋全球四分之一人口，預計 2027 年 5G 用戶將高達 44 億戶。

根據愛立信行動趨勢報告指出，目前全球 5G 滲透率以北美和東北亞市場最高，約 20%，其中，2027 年北美地區 5G 用戶將占行動用戶的 90%，為全球之首，其次為西歐地區，5G 滲透率將達到 82%，東北亞 5G 用戶占比則可望達到 74%。

5G 用戶數方面，愛立信指出，目前成長速度比 4G 更快，2022 年第一季 5G 用戶就增加近 7000 萬名，5G 網路已經覆蓋全球四分之一的人口，預期 2027 年 5G 網路更將覆蓋全球約四分之三的人口。

愛立信表示，東北亞是全球 5G 發展前段班，5G 行動用戶平均數據使用量是 4G 的 2-3 倍，其中，台灣數據使用量也高於全球平均，顯示行動寬頻需求強勁。目前東北亞電信商關注的重點在於，透過增加基地站站點或在低頻段部署 5G，加上市場不斷推出新的 5G 裝置，來提高 5G 網路覆蓋率。

愛立信指出，過去兩年全球行動網路數據流量成長 1 倍，主要來自智慧手機和行動寬頻的使用增加，以及受到社會和產業數位化所帶動。儘管全球疫情和地緣政治存在著不確定性，但網路連結和數位服務的需求強勁，每年仍將有數億人口成為新的行動寬頻用戶。