三大效應加持 安集模組訂單看至明年 下半年營運優上半年

政府積極推動太陽光電裝置量，接連祭出建築物頂樓須安裝太陽能、下半年躉購費率維持上半年以及嚴查陸製太陽能電池進口三道政策，帶動市場積極投入電廠，安集 (6477-TW) 受惠客戶需求，今年模組產能接單已滿載，訂單看至明年，預期下半年營運再優於上半年。

安集去年受多晶矽、電池片等原物料成本增加，營收及獲利雙減，今年在原物料價格趨於平穩及政策激勵下，客戶建置電廠意願增，帶動今年太陽能模組接單滿載，可望全產全銷。

此外，安集也持續推動自有電廠建置，目前累積容量 86 MW，預計今年底可首度提升至 100MW，且因陸續取得 2 項公有房舍及地面型太陽能電廠標案，預估明年裝置容量進一步攀升至 116MW。

安集看好，隨著電廠裝置容量成長，將推升售電收入，挹注穩定獲利及現金流，尤其第三季開始因太陽日照條件轉佳、為傳統發電旺季，高毛利的電廠售電收入有助提升獲利能力。

因應取得 2 項公有房舍太陽能電廠標案所需資金需求，安集發行 5 年期無擔保可轉換公司債「安集四」(64774)，採競價拍賣方式承銷，競拍底標價為 100 元，自明 (6) 日起投標，截止投標日為 7 月 8 日，預計 7 月 12 日開標、7 月 21 日於櫃檯買賣中心掛牌；此次發行總面額為 10 億元，競拍張數為 8500 張，轉換溢價率為 102%，轉換價格為 53.9 元。