中國6月財新服務業PMI 飆上近一年新高

中國 6 月財新服務業採購經理人指數（PMI）升至 54.5，飆上近一年新高，2 月以來景氣首度擴張，顯示新冠肺炎疫情減緩，提振消費者信心，但企業對徵才仍持謹慎態度。

財新傳媒與標普全球周二（5 日）發布的數據顯示，6 月財新服務業 PMI 升至 54.5，為去年 7 月以來最高峰，並高於 5 月的 41.4 與經濟學家原估的 49.6。

6 月財新中國製造業 PMI 回升 3.6 個百分點至 51.7，在兩大產業 PMI 同步回升帶動下，財新中國綜合 PMI 上升 13.1 個百分點至 55.3，寫下去年 1 月以來新高。

6 月就業次指標連續第六個月低於 50 大關，但萎縮幅度為三個月來最小。

財新中國 PMI 數據與國家統計局一致。統計局公布的 6 月製造業 PMI 為 50.2，上升 0.6 個百分點，服務業 PMI 攀升 7.2 個百分點至 54.3，綜合 PMI 回升 5.7 個百分點至 54.1。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6 月疫情已基本受到控制，先前受疫情重創的服務業，回升力道更強。

他認為，後疫情時期修復仍是目前經濟運行主線，但基礎尚不牢固，就業市場欲振乏力，導致勞工收入和預期惡化，是需求回升力道有限的直接原因。王喆建議幫扶紓困政策應聚焦受疫情影響的企業員工、低收入群體。