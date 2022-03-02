和勤精機2月營收1.9億元 創歷年同期新高

沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 今 (2) 日公告 2 月合併營收達 1.9 億元，較去年同期成長 12.42%，並創同期新高；累計前 2 月營收 4.62 億元，年增 9.37%；和勤表示，今年將有多項新產品出貨，營收將維持逐季成長表現。

和勤主管指出，中國大陸主流車款晶片供應逐漸穩定，第一季延續去年第四季旺季效應，營收亮眼，此外，和勤多項新品 3 月開始量產，新品出貨規模將逐步增加。

和勤 2 月兩大業務的營收分別為：汽車零件 1.3 億元，佔比 68.76％；硬碟機構件（VCM Plate）5247 萬元，佔比 27.63％。汽車零件部分，受惠主流車款晶片供應穩定與美系電動車大廠零件增量，由於和勤鼓勵員工農曆年後盡早返崗，即使 2 月份工作天數較少，營收仍是歷年同期新高；硬碟（HDD）零件有 80% 以上供應高階儲存硬碟機種，且增加新客戶訂單，終端客戶涵蓋全球前三大品牌，今年硬碟零件的出貨穩定成長。

和勤 2021 年因應原物料成本上漲與新台幣升值，與客戶協商調漲價格，也同時進行產品替換，結束掉毛利不佳的產品，增加高毛利產品比重，漲價與產品組合優化效應預計今年同步發酵，營收規模、毛利率均提升，將拉動獲利進一步跳升。

和勤主管指出，2022 年是和勤新品量產爆發年，產品組合將更優化，在新能源車零件方面，美系電動車大廠在高壓開關平台件、門鎖零件之外，還將增加剎車系統零件；其他新能源車品牌除了座椅、門鎖零件，也布局模組化電驅零件。

汽車零件方面，和勤跨入單價較高的重卡零件，3 月開始量產；此外，和勤與全球汽車零件供應領導商麥格納、博格華納等主要客戶深化合作關係，已爭取到日系、韓系品牌門鎖、座椅等平台件訂單，未來可望持續增加品項，並跨入新能源車電驅類產品的合作。