網家慢點付正式上線 金融科技事業新里程碑

網家 (8044-TW) 今 (27) 日宣布，子公司廿一世紀數位科技透過 Pi 拍錢包結合慢點付，串接起 BNPL(Buy Now Pay Later，先買後付)、無卡分期和行動支付，成為業界首創全新金融服務，也使網家金融科技事業邁向嶄新里程。

網家說明，慢點付自 4 月底導入 Pi 拍錢包，至今 2 個月註冊用戶數已突破 3 萬人，支付金額月增超過 60%，展現成長態勢。

據美國聯合市場研究公司 Allied Market Research 指出，2020 年 BNPL 的全球市場規模約為 906.9 億美元，預估將會以 45.7% 的年複合成長率速度增長，2030 年將達 3.98 兆美元規模，顯示 BNPL 消費模式崛起且發展快速。

而根據我國資策會產業情報研究所 (MIC) 公布的 2021 年行動支付消費者調查發現，消費者行動支付的偏好度明顯提升，從 2020 年 37% 成長至 50%，反映疫情加速消費者使用行動支付的習慣養成。

網家董事長詹宏志表示，國內仍有逾 800 萬人為無信用卡族群，當中不乏工作收入高、但非領固定薪水的自由工作者，或是無法輕易辦卡取得足夠額度的藍領階級等，因此，先享受、後付款的新型態消費模式可望成為無卡族群和新世代消費族群的支付新寵。

Pi 拍錢包自 2015 年推出以來即深耕會員支付服務，會員數已突破 135 萬人，應用通路涵蓋線上、線下高達 38 萬店點，觀察 Pi 拍錢包慢點付上線以來，消費者交易金額最高的通路主要有 PChome 24h 購物、全家便利商店、全國電子、萊爾富便利商店、POYA 寶雅 / 寶家五金百貨 POYA HOME、美廉社、OK 超商、小北百貨、神腦數位和台灣大車隊。