【袁志峰專欄】美債息回落，衰退風險增

今日推介 - 中銀香港 (2388), 上日收市 $31.0

1) 股市前景

美國 5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數低於預期，舒緩投資者對通脹的憂慮，但經濟衰退及企業盈利下滑風險上升，資金轉投債券避險，上周五 10 年期美債息率跌穿 2.9 厘，較 6 月中近 3.5 厘大幅回落。6 月份，道指、標指及納指跌 6.7%、8.4% 及 8.7%。同期，中港股市造好，恒指及恒生科指升 2.1% 及 8.6%。上証指數及深証成指升 6.7% 及 11.9%。

美股 7 月中起公布二季度業績，美聯儲 7 月尾議息，預期會對股市造成衝擊，間接影響港股。筆者仍然看好港股後市，7 月份經濟衰退將代替通脹成為市場焦點，防守性股份表現會較好，建議操作策略是趁回調買入。

今天推介是中銀香港 (2388) — (1) 美國處於利率上升周期，港息將跟隨，息差擴闊意味着本地銀行業今年盈利可顯著改善。(2) 中銀香港 2021 年度盈利倒退 12.6%，每股盈利跌 13.3% 至 2.173 元，每股股息減 9.0% 至 1.13 元，派息比率為 52%。(3) 今年首季度提取減值準備前的淨經營收入按年增長 6.0%，淨息差按季擴闊 2 個基點至 1.08%。(4) 現價對應 2021 年度市盈率 14.3 倍，市賬率 1.10 倍，估值吸引，建議買入，目標價 33.0 元，止損價 29.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 79 點，早盤反覆上落，最多曾倒升 115 點，午後受壓，最多曾跌 278 點，收報 21859 點，跌 137 點或 0.6%，成交額按日減 6% 至 1515 億元，6 月份日均成交額 1504 億元。港股通南向資金淨買入 75 億元 ，騰訊 (700)、建設銀行 (939) 及工商銀行 (1398) 錄得 14.4、10.3 及 4.5 億元淨買入，安踏體育 (2020)、中國電力 (2380) 及美團 (3690) 錄得 1.4、0.9 及 0.4 億元淨賣出。6 月淨買入 534 億元，為 2021 年 2 月以來新高，5 月淨買入 464 億元。全月計，恒指升 2.1%。

藍籌股 32 升 34 跌 3 持平。中生製藥 (1177) 漲 6%，為表現最佳藍籌。華潤啤酒 (291) 及信義玻璃 (868) 升逾 4%。安踏體育 (2020)、李寧 (2331)、百威亞太 (1876) 及招商銀行 (3968) 升 3%。中國海外發展 (688)、蒙牛乳業 (2319)、金沙中國 (1928) 及石藥集團 (1093) 升逾 2%。美團 (3690) 及聯想 (992) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。東方海外 (316) 及騰訊 (700) 跌 3%。阿里 (9988) 跌 2%。領展 (823)、長實集團 (1113)、新鴻基地產 (16) 及新世界發展 (17) 跌逾 1%。

恒生科指跌 1.4%，收報 4870 點，成份股 9 升 21 跌。大型科技股普跌，美團 (3690)、騰訊 (700) 及阿里 (9988) 分别跌 4%、3% 及 2%。商湯 (20) 急挫 47%，為表現最差成份股。金蝶國際 (268) 跌 4%。嗶哩嗶哩 (9626) 及瑞聲科技 (2018) 跌逾 3%。金山軟件 (3888) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 2%。理想汽車 (2015) 及蔚來 (9866) 升近 6% 及 4%，為升幅最大成份股。明源雲 (909) 及萬國數據 (9698) 升逾 2%。全月計，恒生科指升 8.6%。

板塊方面，電動車、醫藥、體育用品、啤酒、乳製品、教育、火電、光伏、風電及電訊設備股逆市上升，漲幅居前。新東方 (9901)、新東方在線 (1797) 及中國東方教育 (667) 漲 6%-10%。中國電力 (2380) 及華潤電力 (836) 漲逾 8% 及 5%。龍源電力 (916)、金風科技 (2208) 及大唐新能源 (1798) 升逾 2%。中國鐵塔 (788) 及中興通訊 (763) 升逾 3% 及 1%。

大型科技股、手機零件、航運、有色金屬及遊戲股跑輸大市，跌幅居前。丘鈦科技 (1478) 跌 7%。中遠海控 (1919)、東方海外 (316) 及太平洋航運 (2343) 跌 2%-3%。中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 跌逾 2%。中手游 (302) 及 IGG(799) 跌逾 2%。

周四上証指數平開，已是全日低位，隨後輾轉上揚，午後最多曾升 1.65%，尾市回軟，收報 3398.62 點，升 1.1%。深証成指升 1.6%，科創 50 指數升 1.4%。滬深兩市總成交約 11600 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 1600 億元。滬深股通北向交易暫停，6 月淨買入 730 億元，5 月淨買入 169 億元。全月計，上証指數升 6.7%，深証成指升 11.9%。

周五上証指數平開，全日弱勢震盪，最多曾跌 0.6%，收報 3387.64 點，跌 0.3%。深証成指跌 0.3%，科創 50 指數跌 1.5%。滬深兩市總成交約 10500 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 1100 億元。滬深股通北向交易暫停。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國 6 月官方製造業 PMI 為 50.2，重回臨界點以上，製造業恢復性擴張。6 月官方非製造業 PMI 為 54.7，前值 47.8，非製造業景氣水平連續兩個月明顯回升。6 月綜合 PMI 產出指數為 54.1，高於上月 5.7 個百分點。(Wind)

中國國務院召開國常會，確定政策性開發性金融工具，決定發行金融債券等集資 3000 億元人民幣，用於補充重大項目資本金或為專項債項目資本金搭橋，中央財政予以適當貼息；要加大交通補短板投資，年內再開工一批國家高速公路聯通、內河水運通道建設等工程。(信報)

香港 5 月零售銷售遠遜預期。政府統計處公布，5 月的零售業總銷貨價值的臨時估計為 291 億元，按年跌 1.7%，遠遜市場預期升 8.4%。4 月零售額下跌 11.7%。扣除價格變動後，5 月的零售業總銷貨數量估計按年跌 4.9%。(信報)

澳門博彩監察協調局公布，6 月博彩收入 24.77 億元 (澳門元 ‧ 下同)，按年跌 62.1%，按月跌 25.9%。今年首 6 月，博彩收入 262.69 億元，按年下跌 46.4%。(信報)

美國商務部公布，美國 5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數按月上升 0.6%，按年漲 6.3%。期內，核心 PCE 物價指數按月上升 0.3%，市場預期上升 0.4%；按年上升 4.7%。(信報)

4) 新股訊息

在暫緩赴港上市計劃逾半年後，中國免稅購物巨頭中國中免 (601888.SH) 向港交所再次提交上市申請。集資將用於鞏固國內渠道、拓展海外渠道等。招股書顯示，中國中免第一大股東為中國旅遊集團，其持有公司股份約佔總股本的 53.3%。(信報)

5) 個股訊息

恒指服務公司公布，將融創中國 (1918) 剔出恒生中國企業指數成份股，加入嗶哩嗶哩 (9626)。上述變動於 7 月 11 日起生效。(信報)

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