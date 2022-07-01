資金出走潮 台股今年千金俱樂部成員腰斬 市值蒸發1.92兆元

隨著美國加速升息，市場近期快速逃離高風險資產，造成台股資金不斷流出，高價股也成為主要提款對象，台股千金俱樂部自年初的 12 名成員，到今 (1) 日腰斬剩 6 名成員，總體市值蒸發高達 1.92 兆元。

台股目前僅矽力 - KY(6415-TW)、信驊 (5274-TW)、大立光 (3008-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、祥碩 (5269-TW) 股價仍站穩千元，2000 元以上則僅有矽力 - KY 一家，預期隨著資金不斷撤出，加上矽力股票一拆四，千金成員恐再縮減。

矽力自年初的 5235 元跌至今日的 2250 元，不僅創 15 個月來新低，跌幅更達 57%，市值蒸發 2836 億元；股后信驊也自今年 3675 元新高價位，跌至今日 1725 元，跌幅 53%，市值約減少 737 億元。

聯發科 (2454-TW) 也因手機市況雜音頻傳，股價自歷史新高的 1215 元，下滑至今日的 612 元，跌幅約 50%，市值也蒸發 9642 億元，失守 1 兆元大關，排名也滑落至台股第 14 大高價股。

其餘如大立光、旭隼、譜瑞 - KY、祥碩、力旺、亞德克 - KY、AES-KY、緯穎、世芯 - KY 也同步下挫，市值一共減少約 5981 億元，若加計聯發科、矽力 - KY、信驊，等同台股 12 千金今年以來市值就蒸發高達 1.92 兆元。