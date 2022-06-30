防疫保單核保全數完成 有效件數達543萬件

今 (30) 日是防疫保單核保期限最後一天，保險局長施瓊華親自出席金管會例行記者會宣布，所有防疫保單的在途保單已經全數核保完成，整體防疫保單有效件數達 543 萬件。

之前有 12 家產險業者銷售防疫保單，分別為富邦產、國泰產、旺旺友聯產、泰安產、明台產、新光產、華南產、南山產、和泰產、兆豐產、中信產、新安東京海上產險。

施瓊華表示，從 4 月初大量進件短期 200 多萬件需求，所有核保作業在核保人員人力有限狀況下，順利在 6 月底完成「是非常不容易」，幾乎假日都在加班，感謝各公司如期完成核保。至於核保完成後會出單或照會補件，採照會者，待補件完成後也會出單，後續幾天民眾就會開始接到核保結果。後續會督促保險公司本於公平待客原則，可以盡速完成理賠作業。

針對外界對防疫保單的檢討聲浪，施瓊華表示，會虛心接受並做反省，但外媒把台灣防疫保單銷售比喻為賭博，施瓊華澄清，109 年因疫情關係推出防疫保單，把新冠規為五大傳染病，而政府推出出入境管制、強制隔離處置等，正因為法規明令罰則，對民眾經濟生活確實受影響，造成收入減少、支出增加，因此當初設計疫苗險與防疫險都有其背景，主要是民眾有需求，提供民眾移轉風險的管道，她強調「保險公司發揮社會安定的功能是不能否定的」。

施瓊華進一步指出，後段是因為今年疫情變化，民眾大量需求湧入保險公司，產生大量在途保單，讓保險公司短期無法核保完畢，同時也把風險胃納拉到太高了，她強調「保險商品有其設限性，跟賭博沒有絕對的關聯」。