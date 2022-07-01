全台首發 蘋信科技攜手五大電信 助攻企業精準行銷

政府部門於新冠疫情期間開啟「1922」短碼互動簡訊服務 (四碼)，提供民眾能方便、快速在 10 秒鐘左右，將所在位置發送訊息給衛福部，俾利政府疫情管理。此項即時便捷的功能，自 2022 年 7 月起，國內企業也可開放申請商用短碼 (五碼或六碼)，與消費者進行雙向簡訊服務，行動用戶收發簡訊皆免費 (0 元)，將大幅提高收發簡訊意願。

蘋信科技 (PINTrust) 參考國際互動簡訊實務運用，即日起攜手國內五大電信業者合作，整合推出「臺灣短碼簡訊指引 www.tscmc.com.tw」，自 2022 年 7 月起，企業可於蘋信科技提供的單一服務平台，申請「具識別性」的企業短碼，讓專屬短碼成為企業識別的一環，提供易撥易記、即時雙向互動的全新數位行銷應用服務，輔助企業提升業績銷售、召募會員與用戶服務等，助攻企業精準行銷，觸及更多潛在客源。

蘋信科技表示，商用短碼簡訊服務起源於美國、加拿大，提供企業具識別性的短碼，廣泛運用於各式 B2C 產業。對於品牌企業主，短碼簡訊行銷簡單且效益高，美國福特汽車雙向簡訊成功行銷案例報告顯示，其轉換率高達 15.4%。美國政治領袖，如拜登 (30330)、川普 (88022)、歐巴馬 (43700) 等，也都擁有個人專屬短碼，運用在與其支持者粉絲進行「1 對 1」信任安全互動簡訊服務，在競選活動期間，更可用來號召民眾參與活動及進行快速即時輿情民調。

消費者對目前企業提供行銷管道採取行動意願較低，例如：至門市洽詢、撥打電話 (市話、行動電話、080)、寫 Email、上官網查詢、下載企業 APP、下載 LINE 官方帳號、加入 facebook 等社群媒體會員等… 因所需耗費時間長、需填寫資料繁瑣、資訊紛亂等。

反觀，企業只需要租用一個短碼，提供消費者短碼簡訊 Call-to-Action(CTA)，只要約 10 秒鐘，輕鬆、簡單完成與企業雙向即時簡訊互動，快速達到與消費者連結目的 (drive consumers engagement)。

消費者發送短碼簡訊皆為 0 元，大幅提高消費者意願發送簡訊、參加活動、表達意見的機會，即使位於無寬頻網路的地方，同樣可即時收發簡訊，雙向互動不受限。

蘋信科技指出，短碼簡訊服務將「取得訊息主動權交還給消費者」，消費者 opt-in 後，企業才回覆發送訊息給消費者，達到真正「雙向互動簡訊」，且短碼簡訊，僅限於國內電信業者安全網路與行動用戶相互傳送，有效「阻斷國際詐騙」及防範不法份子透過竄改發話號碼，將訊息繞經國際路由進入台灣，向國內民眾行使詐騙機率，提升短碼簡訊服務之信任與安全通訊。

蘋信科技短碼簡訊服務每月維護費用 5,000 元 (起)，企業只要負擔自企業端發送至消費者的簡訊費用及首次申辦的一次性作業費，即可開啟互動式的短碼簡訊服務。