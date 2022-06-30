閉關893天 習近平終於要走出中國了

893 天未踏出中國一步的國家主席習近平，終於要出境，未來兩天他將赴香港，出席香港回歸 25 周年活動，以及新任特首李家超就任典禮。

中國政府尚未公佈習近平在香港的行程細節，但據星島日報報導，他將於周四（30 日）下午搭高鐵抵港，接見政府官員與社會各界人士，並在一河之隔的深圳過夜。

習近平及隨行中央官員原定今晚出席禮賓府晚宴，出席者包括現任及候任政府主要官員，但出於防疫考量，港府已取消今晚宴會。

習近平周五再赴港出席香港回歸 25 周年慶典暨新任特首就任典禮，並發表重要講話。夫人彭麗媛亦會隨行。

有別以往乘坐專機，習近平此行選擇取道陸路往返。為確保其人身安全，香港警方將維安級別升至最高，沿途均有人駐守和巡邏，確保萬無一失。

新冠肺炎疫情爆發後，習近平就不再出訪，他上次出國是在 2020 年 1 月 18 日，訪問緬甸，回國沒多久武漢就封城。

香港城市大學公共政策學系助理教授劉冬舒說：「不出國影響習近平的國際影響力，儘管他試圖透過視訊方式減輕這種影響」；「不過，他不親自出席國際活動，就無法進行非正式會晤。」

劉冬舒認為，習近平的香港之行，更多是國內政治的一種投射，並非昭示對外張開懷抱；「（習近平）去香港的主要原因，仍是北京要宣示香港已經穩定下來了，他們已成功地恢復香港政治秩序」。