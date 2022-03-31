〈財報〉Omicron肆虐成助力 Walgreens上季獲利超過預期

Walgreens Boots Alliance (WBA-US) 周四 (31 日) 公布第 2 財季財報獲利超出分析師預期，因新冠病毒的 Omicron 變種病毒加劇了對加強劑和篩檢的需求，並在冬季帶進不少客流量。

這家連鎖藥店重申今年的財測。它之前表示，調整後的每股獲利將以低個位數成長。

Walgreens 股價在盤前交易中下跌不到 1%。

根據 Refinitiv 的數據，Walgreens 財報與分析師對截至 2 月 28 日的第 2 季的預期的比較為：

●每股調整後獲利 1.59 美元，高於預期的 1.40 美元

●營收 337.6 億美元，高於預期的 334 億美元

本季淨利從去年同期的 10.3 億美元或每股 1.19 美元降至 8.83 億美元或每股 1.02 美元。

不計一次性項目，該公司每股獲利 1.59 美元，超過 Refinitiv 調查的分析師預期的 1.40 美元。

銷售額從一年前的 327.8 億美元增至 337.6 億美元，超過分析師預期的 334 億美元。

Walgreens 表示，與去年同期相比，美國同店銷售額上季增加 14.7%，是 20 年來最大增幅。該公司表示，它的所有業務類都出現成長，尤其是在健康和保健項目方面，包括家用病毒測試、咳嗽、感冒和流感的非處方藥以及美妝。

其位於英國的 Boots 連鎖店當季同店銷售額同比增加 22%，所有主要業務都出現成長。

截至周三 (30 日) 收盤，Walgreens 股價今年來已下跌 9%。周三收於 47.46 美元，市值達到 409.7 億美元。