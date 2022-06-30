產險業前5月稅前大虧96億元 壽險淨值蒸發兆元

金管會今 (30) 日公布，受到防疫保單理賠大增影響，產險業 5 月底稅前損益首見負數、出現虧損 96 億元；而壽險業則因資本市場波動劇烈，淨值前 5 月蒸發兆元。

截至今 (2022) 年 5 月底，保險業稅前獲利為 1599 億元，較去年同期減少 714 億元或下滑 30.9%。其中，壽險業稅前獲利 1695 億，較去年同期減少 525 億或 23.6%。產險業稅前虧損 96 億，相較去年同期獲利 93 億元，大減 189 億元或衰退 203.2%。

保險局長施瓊華表示，保險業者獲利今年主要受到俄烏戰爭投資評價下滑、國際股市波動下跌、升息三大因素影響。而產險業則因防疫保單理賠所影響。

淨值部分，壽險業淨值掉到 1 兆 6472 億，年減 33%，若跟年初的 2.7 兆元相比，等於蒸發了超過 1 兆元；產險業淨值則降到 1278 億元，年減 13.4%。

保險局進一步指出，截至 5 月底，台幣兌美元匯率相對於去年底貶值 4.79%，壽險業外匯價格變動準備金累積餘額為 1300 億元，較 2011 年底增加 863 億元，壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動影響合計數為 190 億元。

同期間，壽險業國外投資淨利益 (包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動) 為 4898 億元。