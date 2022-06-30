新光保全董事長 新光吳家第三代吳昕東接任

新光保全 (9925-TW) 因現任董事長林伯峰請辭，今 (30) 日召開董事會，推選由副董事長吳昕東接任新董事長一職，吳昕東為新光保全創辦人吳東進的獨子，也等於新光吳家第三代正式接掌新光保全。

新任新光保全董事長吳昕東現年 39 歲，是吳東進獨子，畢業於紐約大學，大學時主修資訊管理，並擁有商務、投資、金融、風險管理及公司管理等實務經驗，也曾創立軟體遊戲公司，公司之後也被微軟收購，每年定期參與國際大型展會，長期關注科技、醫療、照護等相關議題。

吳昕東自 2014 年起擔任新保副董事長，致力推動新保數位轉型與積極整合新保相關服務，以貼近市場需求，今天並獲推選為新保董事長。

今天卸任的新保前任董事長林伯峰畢業於台大法律系，在新光機構任職超過 40 餘年，以信實、專業、服務、創新的企業經營理念為新保奠定優良基礎，並積極地推動 e 化作業及擴展事業版圖及海外據點，曾帶領新光保全囊獲多項殊榮：第 22 屆國家品質獎、行政院創造就業貢獻獎、2013 年度企業永續最佳報告獎等，個人更獲得《哈佛商業評論》2020 台灣 CEO 100 強。

新光保全成立至今已邁入第 43 年，事業群遍布國內外，客戶數迄今近 14 萬戶；新光保全指出，吳昕東接任董事長，象徵世代交替與傳承，保全業在新世代面臨的最大挑戰就是跨界競爭，資通訊科技將成為主戰場，因此董事會一致推舉吳昕東董事長就任。