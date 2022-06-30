電子股倒地 台股狂殺414點收14825點 三線全黑單月蒸發1982點

美股費半指數周三重挫逾 2%，台股電子族群今 (30) 日同步跳水，晶圓雙雄摜壓，金融、傳產族群倒成一片，千金股剩下 7 檔，加權指數終場重挫 414.4 點或 2.72%，收在 14825.73 點，創 1 年半新低，成交值 2592.25 億元；台股月線翻黑，累計 6 月蒸發 1982 點，季線連二黑，第二季下跌 2867 點，上半年累計下跌 3393 點。

櫃買指數今天終場下跌 6.58 點或 3.51%，收在 181.09 點，成交值 670.55 億元。上市櫃成交值合計 3262.8 億元。

晶圓代工龍頭台積電下探 19 個月新低，終場下挫逾 3%，收在全場最低 476 元，市值滑落至 12.34 兆元；晶圓代工二哥聯電失守 40 元關卡，重挫超過 4%，同創逾 1 年半新低。

其他電子權值股方面，國巨、南亞科重摔逾半根停板，華碩、台達電、瑞昱、日月光投控、股王矽力 - KY 等也都遭到空方狙擊，聯發科、鴻海跌幅在 2% 以內，而大立光股價逆勢收漲逾 1%。

航運股除息行情掉漆，陽明填息之路嘎然而止，長榮陷貼息，貨櫃雙雄今天股價重挫 3-5%，但萬海跌勢相對較輕，而慧洋 - KY、四維航、台驊投控、裕民、新興、台航等均賣壓沉重，航空雙雄則表現抗跌，長榮航小漲作收。

值得注意的是，工業電腦 (IPC) 族群無懼大盤摜壓，今天持續獲買盤青睞，其中，新漢下半年營運樂觀，訂單看到年底，股價強勢攻上漲停，攀近 3 年新高，倫飛、磐儀 、欣技等多檔也都在盤上表現，而工業電腦龍頭研華同樣抗跌，終場小漲作收。