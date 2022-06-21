純Micro LED概念股將上市 錼創今年營收可望倍增

純 MicroLED 概念股錼創科技 (PlayNitride) (6854-TE) 即將上市，將是創新板第一檔上市股票，本周四 (23) 日將召開業績發表會，目前錼創 MicroLED 已有實質訂單，今年營運樂觀，營收可望倍增。

錼創在 2018、2020 年各完成 5000 萬美元募資，包括富采 (3714-TW) 旗下晶電、三星、友達 (2409-TW) 等重量級大廠相繼投資，其中三星為最大股東，持股超過 2 成，晶電也有近 2 成持股。

巨量轉移是目前 MicroLED 商業化的最大技術挑戰，相對於傳統真空吸附點測分選 (Pick & Place) 技術，錼創在 MicroLED 晶片中導入磁性材料，利用電磁力進行點測分選，良率可達 99.9%，錼創並持續開發巨量定址修復技術。

錼創近幾年多在國際大展秀 MicroLED 實力肌肉，除展出 89 吋超寬曲面 MicroLED 顯示器，也和友達合作開發 1.39 吋高畫素圓型顯示器、車用顯示器，以及 AR/MR 的應用。

錼創看好，最快 2-3 年內，可以看到更多 Micro LED 導入 AR/MR 的商機，目前整體 MicroLED 已有實質訂單，今年營運樂觀，並將透過台灣產業鏈優勢，與上、下游大廠擴大合作。