00912涵蓋貨櫃三雄 掛牌首日蜜月行情失靈

中信臺灣智慧 50 ETF(00912-TW) 今 (29) 日掛牌上市，但卻遇上台股大跌，蜜月行情也失靈，最重跌到 14.89 元，跌幅超過 1%；由於 00912 成分股涵蓋貨櫃三雄，航運股今日下跌受矚，中信臺灣智慧 50 ETF 經理人張圭慧則解析，航運股營收預期修正有四大主因。

張圭慧表示，目前市場處於「高通膨、高利率」，主要風險來自經濟衰退、鷹派升息步調和通膨，隨著風險輪廓逐漸清晰，市場不確定性因素逐一消除，一旦過渡到通膨降溫的臨界點，金融、非必須消費品和科技股有望領先反彈。

根據行政院主計處最新公布的台灣經濟成長預測為 3.91%，世界排名仍位居前列，屬於較穩健的經濟體，張圭慧說，臺灣疫情持續改善，有助民生消費與勞動市場正常化，且零售年增長維持正向，餐飲業由黑翻紅，台股基調相對穩健，未來疫情減緩，整體內需動能將進一步提升。

張圭慧補充，在企業表現尚未實際反應於財報前，勞動市場與民生消費為支撐經濟成長的觀察重點，目前消費市場動能已顯著回升，建議在企業獲利回穩後，可配置攻擊型產品。

00912 前十大成分股中，包含近來展開除息秀的貨櫃三雄長榮、陽明、萬海，近期受消息面影響，貨櫃三雄面臨較大修正壓力。張圭慧分析，航運股營收預期修正主因有四：一是運費操控調查，不過可能的罰款屬單次性質的財報衝擊，影響程度有限；二是在運費調查、船隻增加、零售庫存趨於平衡下，飆升的運費回歸正常；第三是燃油成本上升影響獲利；最後則因部分商品庫存漸趨平衡，使需求減少。

觀察貨櫃航運後市，張圭慧指出，在全球經濟復甦，經濟活動與消費回歸正常過程中，航運仍為不可或缺的要角，短期修正可視為佈局良機。

隨著全球陸續鬆綁邊界管制和中國逐步解封，帶動 5G 應用、車用電子、高效能運算等相關晶片需求，預期下半年經濟表現有機會優於上半年，加上台股本益比仍為相對低點，張圭慧建議，投資人可分批進場佈局，降低踩雷機率。