〈能源盤後〉供應擔憂再成市場焦點 原油連3漲 登6月中旬以來最高收盤價

原油期貨價格周二 (28 日) 收高， 係因沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國 (UAE) 大量增產的能力受到質疑，以及厄瓜多爾和利比亞的動盪推動油價連續第三個交易日上漲，登上 6 月中旬以來最高收盤價。

能源商品價格

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.19 美元或 2%，收每桶 111.76 美元，為最近月契約自 6 月 16 日以來最高收盤價。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.89 美元或 2.5%，收每桶 117.98 美元，也是最近月契約自 6 月 16 日以來最高收盤價。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.82 美元或 2.5%，收每桶 113.80 美元，為交易最活躍契約。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 2.6%，收每加侖 3.9351 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 4.1994 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.8% ，收每百萬 Btu 6.551 美元，今日收盤後屆期。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.4% ，收每百萬 Btu 6.57 美元，今日收盤後轉為最近月期貨。

市場推動力

新聞報導稱，在德國舉行的七國集團 (G7) 峰會期間，有人無意中聽到法國馬克宏總統對美國拜登總統表示，沙烏地阿拉伯和阿聯短期內幾乎沒有提高原油產量的空間，因此原油獲得支撐。

馬克宏向拜登表示，阿聯領導人穆罕默德 (Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan) 告訴他，該國已達到最大產能，而沙烏地可以增產 15 萬桶 / 日或再多一些，但「在 6 個月之前沒有巨大產能」。

然而，路透社報導，阿聯能源部長稍後澄清，依據 OPEC + 產量協議的基準 31.68 億桶 / 日，該國正以接近最大產能生產。

OPEC + 中僅有沙烏地阿拉伯和阿聯被公認有能力顯著增產。OPEC + 本周稍晚舉行部長會議，而美國拜登總統預計下個月前往沙烏地阿拉伯。

加拿大皇家銀行資本市場全球大宗商品策略主管 Helima Croft 在報告中寫道：「鑑於閒置產能非常有限，我們認為沙烏地阿拉伯將明智地部署剩餘桶量，可能會逐步增加產量，而不是冒著失去市場控制權的風險，一次全部傾注。」

「沙烏地阿拉伯可能尋個理由，為類似安哥拉和奈及利亞等生產不達標的國家填補產量，以維持集體產量在廣泛協議框架內，該協議將持續到 12 月底。有鑑於 Abdulaziz 王儲公開表達對集團凝聚力的重視，我們認為他將尋求 OPEC 其他成員國對此類安排的支持，以避免單邊行動。」

OPEC 周二公布年度統計報告，2021 年全球原油產量增加 52 萬桶 / 日或 0.8% 至平均 6964 萬桶 / 日。與此同時，OPEC 成員國的原油產量年增 2.7%。

新聞報導稱，厄瓜多爾能源部周日警告，如果道路遭封阻和石油設施遭到破壞，原油生產可能會在 48 小時內停止。

利比亞國家石油公司周一表示，正考慮宣布蘇爾特灣地區進入不可抗力狀態 72 小時，除非恢復生產和運輸。

由於供應成為焦點，交易者仍在等待美國能源資訊局 (EIA) 的每周供應數據。EIA 上周庫存數據因「系統問題」而宣布推遲發布。目前 EIA 計劃周三公布 6 月 17 日止的當周以及 6 月 24 日止的當周美國石油供應數據。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測，截至 6 月 17 日止的當週，原油供應量將減少 370 萬桶，汽油供應量增加 50 萬桶，蒸餾油供應量增加 60 萬桶。

針對 6 月 24 日止的當周，分析師平均預測，原油供應量將減少 50 萬桶，汽油供應量減少 87.5 萬桶，蒸餾油供應量減少 52.5 萬桶。