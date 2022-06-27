〈電價調漲〉苗豐強：漲多少不是問題 能源架構才是重點

工總理事長、聯華神通集團董事長苗豐強今 (27) 日談及電價議題表示，重點不是漲 3%、10%，而是政府對能源的架構策略，未來能源政策怎麼走，才能決定供電系統狀況，電價問題才能妥善解決。

苗豐強今出席工研院舉辦的台灣 2050 氫應用發展技術藍圖發表會，會後接受採訪表示，過去 7-8 次電費應漲價時都凍漲，不管政府是分次漲或一次漲足，漲價背後最大、最嚴重的問題在於能源架構。

苗豐強說，以目前天然氣用量來看，2025 年天然氣發電比重將占 50%，而天然氣仰賴國外進口的狀況只會使成本持續漲下去，除非政府著手改變能源結構，才能好好談漲價次數。

苗豐強認為，最乾淨的能源是核能，但政府既然排除核能，就應討論能源政策的實行，既然未來重點為天然氣，就應讓燃燒天然氣符合能源效率，並達減碳環保，此時氫能源應用便能派上用場。

苗豐強表示，漲電價是擔心台電、中油最後會撐不下去，建議建立平衡基金，由政府、台電、中油、業者、消費者共同出資，一起分擔漲價壓力。

經濟部今日決議，針對用電大戶調漲電價，終結連七凍，平均漲幅落在 8.4%，估本次調整影響約 2.2 萬戶，同時考量民生物價穩定性，住宅 1000 度以下、小商店及低壓用電、高壓以上 6 類產業及高中以下學校不調整。