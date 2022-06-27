夏普完成SDP完全子公司化 可望完善產品布局

鉅亨網編譯陳達誠 2022年6月27號13點9分

鴻海 (2317-TW) 轉投資的日本夏普 (Sharp)(6753-JP) 周一 (27 日) 宣布，已完成 SDP(堺工廠) 完全子公司化手續。夏普是從國外基金公司 World Praise Limited(WPL) 買回 SDP 的 80% 股份，一大目的是為了擴大北美市場銷售。

根據日本《共同社》周一 (27 日) 報導，夏普以換股方式取得 SDP 股份，以 1 股 SDP 股票交換 11.45 股夏普股票。夏普方面為此發行大約 3845 萬股全新股票，以上周五 (24 日) 的收盤價每股 1045 日圓計算，價值約 400 億日圓 (約新台幣 88 億元)。

夏普 2022 年 2 月 18 日宣布，要將持股 20% 的大型液晶面板生產公司 SDP 重新子公司化，會長戴正吳當時表示，SDP 復歸將能完善夏普各尺寸電視及顯示器的產品線，並同時取得面板優先供應權，盼藉此重回全球市場的競爭行列。

戴正吳當時也透露，夏普 2021 年初原本要將 SDP 股份全數出售給 WPL，但是覺得不妥而改為出售 80%；如今考量大型面板市場動向和夏普事業戰略，決定買回 WPL 持有股份，要讓 SDP 復歸為夏普的全資子公司。