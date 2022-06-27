永續成投資顯學 估2050年投資商機逾百兆美元

氣候變化不只是各國急需面對的課題，也是投資人關注的投資題材，其中「能源轉型」與「永續食物水資源」兩大主題，預估到 2050 年將有逾百兆美元投資機會。

施羅德投資全球資源股票團隊經理人 Felix Odey 表示，目前全球仍存在龐大減碳缺口，全球能源體系也為此必須推動三大結構性轉型，包含「零碳排發電」、「能源電氣化」與「提升節能效率」，因此提升再生能源經濟效益、輔以政府政策加持，並創造消費者需求，成為驅動能源體系轉型的三大關鍵因素。

Felix Odey 指出，目前在全球三分之二的國家中，可再生能源的價格其實較傳統煤炭與天然氣發電來得更低廉，意即這些國家使用再生能源，有助其經濟效益改善，將促發其投資、發展再生能源的誘因。

施羅德投信預估，在全球能源體系轉型趨勢下，2050 年可再生能源的發電占比，將從目前的 20% 升至近 85%；此外，隨著電動車日益普及，電力占各種耗能形式的比重，將從 20% 提升至 45% 左右，在能源轉型的過程中，估計約可創造百兆美元的投資機會。

另外，在「全球糧食與供水體系」中，從生產、加工製造、分配到回收，都須仰賴更全面與創新的科技技術，達到「量與永續」的平衡，預期整體價值鏈可創造超過 30 兆美元的投資機會。

Felix Odey 指出，目前能源、糧食與水資源體系轉型，兩大主題皆具有投資前景，適逢目前充滿挑戰的總經環境，永續糧食與水資源的投資主題，具備更顯著的防禦特性。