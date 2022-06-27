〈光頡股東會〉電動車需求強精密電阻易漲難跌 全年EPS估6元起跳締新猷

電阻廠光頡 (3624-TW) 今 (27) 日指出，車用需求強勁，精密電阻訂單能見度約 4 個月，且供需吃緊下，價格易漲難跌，加上新產能貢獻，下半年的毛利率及獲利都將優於上半年；法人看好，光頡全年每股純益將自 6 元起跳，年增至少 5 成，創歷史新高。

光頡精密電阻主要應用在先進駕駛輔助系統 (ADAS)，以及電動車電池管理系統 (BMS)，以及充電樁等，客戶涵蓋歐系、中國以及韓國大廠；光頡透露，目前相關需求強勁，甚至有客戶給出的訂單展望較去年倍增，是推升營運像上的主要成長動能。

光頡指出，市場上精密電阻供不應求，加上國外同業受到生產以及運輸的影響，導致整體交期拉長，部分客戶也轉向光頡擴大下單，在需求支撐下，精密電阻價格下半年易漲難跌。

因應需求強勁，光頡今年上半年精密電阻月產能增加 1 億顆，來到 5.5 億顆，較去年底 4.5 億顆增加逾 2 成，由於精密電阻毛利率高達 5 成以上，可望讓下半年產品組合進一步優化，帶動毛利率續增。

以光頡產品營收比重來看，精密電阻營收比重 52%、厚膜電阻 40%、電感等其他 8%；以應用來看，車用今年可達 5 成、工控約 3 成上下，其他 2 成則是醫療、家電等應用。

光頡前 5 月自結稅後純益 2.87 億元，年增約 98%，每股純益約 2.45 元；法人估上半年每股純益將達 3 元，下半年進一步成長下，全年每股純益至少 6 元起跳，再創新高。