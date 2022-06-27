台股轉危為安？落底回升要看三訊號

台股連續兩天強彈，今 (27) 日一度大漲超過 300 點、攻抵 10 日線，是否代表大盤已經轉危為安備受關注，聯邦投信表示，第三季台股策略，要看到「通膨壓力縮減」等三狀況，才是大盤落底回升訊號。

聯邦中國龍基金經理人解豐銘表示，前波台股市場信心不足，不過從基本面來看仍顯堅實，主要受惠 5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求續強，帶動晶圓代工、記憶體、晶片通路及封測等接單成長，未來在中國解除封後物流恢復、企業庫存消化，預期 6 月外銷訂單有機會繼續暢旺，故可以期待上市櫃公司 6 月營收表現，以及下半年消費型電子產品以外的旺季效應。

產業方面，雖然 3C 消費性電子需求疲弱，廠商因庫存處於高檔而暫停叫料，但車用電子、IPC 和網通等類股在供應鏈與物流恢復後仍供不應求。在航運部分，解封後的運送需求尚未消化完畢，後續狀況可能要等到 8、9 月運價調整後。

解豐銘認為，台股即將進入下半年電子旺季，只要見到「通膨壓力縮減、斷頭賣壓解除、外資期貨的淨空單縮減甚至轉多」等三大訊號，有利台股加權指數落底回升。

解豐銘建議，投資人在台股尋求落底過程中，宜控制持股水位並擇股操作。未來可聚焦在電子半導體上游、伺服器、網通、電動車、IPC 和碳中和 (節能和儲能等) 相關類股；傳產部分，可關注美元升息受惠、汽車零組件等相關類個股。