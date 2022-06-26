和康生海外布局有成 明年進軍中東市場等三大出口國

和康生 (1783-TW) 加入大江 (8436-TW) 大聯盟後，營運綜效逐步顯現，尤其海外通路有所進展，今年將陸續取得中東地區醫材許可證，預計明年啟動上市後，還會再進軍 3 個國家，營運將逐步墊高。

和康生透過大江在全球 63 國通路，積極進攻國際市場，其中歐洲市場方面，與土耳其大型醫材通路簽訂長約、擴大經銷通路，上架旗下關節注射劑，除了看準土耳其是全球品牌進軍歐亞洲重要據點，該業者的 PRP 自體血小板增生療法技術，也能與和康生的玻尿酸關節注射劑、保健食品結合，提供歐洲等鄰近國家再生醫療產品。

此外，和康生預計今年會取得沙烏地阿拉伯、埃及及阿拉伯聯合大公國等醫材許可證，目標 2023 年正式出口至中東三大市場，明年則會再增添至少 3 個出口國。

中國市場部分，和康生去年重新調整業務團隊後，今年針對華東、華南、華西等地區開始有所布局，儘管部分產品有受到海關影響，但仍看好醫材屬於剛性需求、不會需求，樂觀看待下半年。

和康生強調，印尼、馬來西亞及印度等上市許可證陸續到手，目前本業醫材注射劑，正在發展的品牌關節保健食品，都有望增加國際商機，整體發展可期。法人估，今年全年營收有望維持逾 1 成，毛利率也有望再提提升。