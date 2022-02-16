鄉林今年在台推案量突破百億 看好雙北與台中

鄉林 (5531-TW) 集團看好全台六大都會區的房市發展，預計今年全台房市將呈現量縮價微揚的趨勢，2022 年將增加雙北市與台中市等都會區的推案力道，預計今年在台總推案 108 億元，而在中國成都開發案中，R6+R4 地塊住宅總銷估達 190 億元，總計兩岸總銷將達 298 億元。

鄉林集團董事長賴正鎰說，國內物價不斷上漲，建材與工人成本高漲，國內維持低利與台商持續回流，為求避免通膨，不少人選擇買房保值，建商也大量購地推案，台灣房市創下近 10 年來推案與買賣棟數新高。

賴正鎰指出，政府面對房價快速上漲，提出許多打炒房措施及囤房稅的規劃，央行與內政部已四度出手，內政部今年初再提出「預售屋新五規」，準備在下半年通過立法，限制預售屋轉手，要讓房市持續降溫。去年全台推案量突破 1.8 兆元，今年受到政府持續打房，預估推案量將降 20%，只剩 1.45 兆元左右，呈現「量縮、價微揚」的格局。

賴正鎰指出，去年房價來到高點，全台六大都會區中以台中市漲幅居冠，桃園與台南居次，去年全台房價平均漲幅約 3 成，其中，台中市房產漲幅高，一般新推案的房價已漲至 45 萬元，桃園青埔也漲破 40 萬元，預估今年應該會輪漲到雙北，可能將有一波較大漲幅。

台灣房市去年在全球通膨壓力、游資豐沛、剛性需求高升、都更危老土地稀缺及資金置產保值等因素綜合影響下，平均房價漲了 30%。