〈台幣〉買賣匯拉鋸戰 微升收29.782元

〈台幣〉買賣匯拉鋸戰 微升收29.782元。(圖：AFP)
〈台幣〉買賣匯拉鋸戰 微升收29.782元。(圖：AFP)

美國聯準會主席鮑爾坦言，升息恐導致經濟衰退，美元指數及美債殖利率應聲走軟，新台幣匯率今 (23) 日陷入盤整格局，一度貶破 29.8 元關卡，但隨著部分拋匯力道湧現，推升匯價翻揚，終場微升 0.8 分，收在 29.782 元，台北及元太外匯市場成交值 15.675 億美元，量能較昨天略收斂。

新台幣兌美元匯率近來走勢呈現區間震盪，今天最高來到 29.765 元、最低來到 29.81 元，買、賣匯雙方持續上演拉鋸戰，終場小升 0.8 分，以 29.782 元作收，台北外匯市場成交金額 11.07 億美元，元太外匯市場成交金額 4.605 億美元。

台股今天持續破底，半導體三雄成殺盤重心，航運股也湧現賣壓，貨櫃雙雄失守百元大關，拖累加權指數一度重摔逾 240 點，終場下挫 171 點，收在 15176 點，續創近 1 年半新低。外資賣超 83.07 億元，為連二賣。

鮑爾前往參院作證時表示，Fed 完全致力於控制物價，即使這麼做可能導致經濟下滑，宣示對抗通膨的決心。不過，此番言論引發投資人擔憂，美股周三全面收黑，美元指數回落。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.1%，日圓強彈 0.64%，人民幣升值 0.14%，歐元新台幣均小升 0.03%，韓元則貶值 0.35%，新加坡幣貶值 0.13%。

新台幣近期匯率走勢。(圖：鉅亨網)
新台幣近期匯率走勢。(圖：鉅亨網)

 

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