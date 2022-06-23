〈台幣〉買賣匯拉鋸戰 微升收29.782元

美國聯準會主席鮑爾坦言，升息恐導致經濟衰退，美元指數及美債殖利率應聲走軟，新台幣匯率今 (23) 日陷入盤整格局，一度貶破 29.8 元關卡，但隨著部分拋匯力道湧現，推升匯價翻揚，終場微升 0.8 分，收在 29.782 元，台北及元太外匯市場成交值 15.675 億美元，量能較昨天略收斂。

新台幣兌美元匯率近來走勢呈現區間震盪，今天最高來到 29.765 元、最低來到 29.81 元，買、賣匯雙方持續上演拉鋸戰，終場小升 0.8 分，以 29.782 元作收，台北外匯市場成交金額 11.07 億美元，元太外匯市場成交金額 4.605 億美元。

台股今天持續破底，半導體三雄成殺盤重心，航運股也湧現賣壓，貨櫃雙雄失守百元大關，拖累加權指數一度重摔逾 240 點，終場下挫 171 點，收在 15176 點，續創近 1 年半新低。外資賣超 83.07 億元，為連二賣。

鮑爾前往參院作證時表示，Fed 完全致力於控制物價，即使這麼做可能導致經濟下滑，宣示對抗通膨的決心。不過，此番言論引發投資人擔憂，美股周三全面收黑，美元指數回落。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.1%，日圓強彈 0.64%，人民幣升值 0.14%，歐元和新台幣均小升 0.03%，韓元則貶值 0.35%，新加坡幣貶值 0.13%。