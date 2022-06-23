TS Lombard：防疫清零政策還在 押注中國股市反彈過於樂觀

TS Lombard 表示，押注中國股市將持續反彈的投資者恐怕太早進場，防疫清零政策仍是 A 股潛在最大威脅。

分析師 Larry Brainard 和 Jon Harrison 在本周報告中指出，圍繞中國股市的樂觀情緒正在升溫，但持續的防疫清零政策仍是一大拖累，抑制經濟成長的關鍵驅動力消費支出。TS Lombard 也把中國股票評級從適度看漲調整為了中性。

近期中國股市反彈，許多人相信最壞的時間已過，當局對科技的打壓預計放緩，而一些最嚴格封控的城市也有所放鬆。

在全球股市大跌之際，基準滬深 300 指數逆勢上揚，已從 4 月的低點反彈 13% 左右。

但 TS Lombard 兩位分析師認為，股市多頭忽視了一點，經濟成長的驅動力來自中國消費者，而非不斷推出的財政刺激措施。

報告指出，之前上海封控給社會、企業、個人帶來的影響，以及現在的大規模檢測，正在侵蝕消費者信心，並造成儲蓄飆升，讓經濟復甦處於一個不穩定的狀態。

和許多分析師預計的反彈相反，他們認為，在清零政策取消之前，中國經濟前景將依舊不確定。

他們指出，中國防疫政策的唯一轉變，是用大規模檢測取代封鎖，相關檢測要求預計會帶來更多財政支出。