台塑砸3.21億元優化製程 更新國內三大廠區設備

台塑 (1301-TW) 今 (20) 日宣布，配合業務拓展需求，自去年底至今年上半年陸續向台塑重工採購設備，投資規模 3.21 億元，涵蓋仁武、麥寮、林園三大生產基地，藉此更新國內廠房設備、優化製程。

台塑表示，1.76 億元將添購麥寮塑膠 (PVC) 廠太空包全自動包裝機，以及增設重合槽高效阻流管，另外投資約 1.45 億元，針對仁武氯乙烯 (VCM) 廠、碱廠熔鹽槽、塑膠廠重合槽採購回流冷凝器等、仁武光阻劑原料二甲基亞碸 (DMSO) 製程改善，以及林園聚丙烯廠脫氣槽、冷凝器等設備更新。

此次設備添購與接下來台塑幾座歲修的廠房有關，台塑預計第三季將進行大規模歲修，預計第三季開工率將較第二季 91% 下滑至 87%，歲修廠房將從本季的 5 座增加至 12 座，其中仁武塑膠、VCM 兩座廠，麥寮塑膠、VCM、碱、EVA 等 7 座廠，還包含中國寧波的三座廠。

展望後市，儘管第三季稼動率略微下滑，台塑認為，需求面石化產業適逢傳統旺季，且中國解封需求可望回溫、中國祭出基建與舊社區改建等刺激政策，可望帶動需求回溫，另外，綠能轉型趨勢加上歐洲碱氯廠減產，可望帶動 EVA、ECH、碳纖及碱氯等產品需求提升。

另外，第 3 季 6 家亞洲輕裂廠歲修、減產，調降稼動率 10-30%，影響上游乙烯供給減少 33 萬噸，下游衍生物配合停車或降產供給同步減少，可望支撐石化產品行情，整體樂觀看待下半年營運、保持不錯獲利。