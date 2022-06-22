鴻家軍車燈新星坦德明登興櫃 今年營收成長上看5成

鴻家軍電動車車燈模組新星坦德 (6887-TE) 將於 23 日興櫃掛牌，坦德為鴻華 MIH 中電動巴士整車車燈總成關鍵供應商，也受國產車廠的青睞，並正積極與知名自行車廠開發內嵌式頭燈，在多重動能挹注下，下半年出貨量將逐漸增加，營運可望優於上半年，全年營收年成長上看 5 成。

坦德指出，導光式車燈模組目前主要提供給鴻華的電動巴士訂單，以及國內車廠，上半年已小量出貨，下半年將放大量能，明年可望有較顯著訂單挹注，另外，已開發出多款新世代電動自行車的內崁式頭燈，並獲國際電動自行車大廠下一世代的電動自行車車燈訂單，同步在下半年出貨。

坦德表示，導光式車燈光源模組中 LED 車燈集光準直技術、搭配導光板設計已取得專利，目前可設計出極細長的先進頭燈，除了設計感提升外，對於車廠而言成本上也較傳統大燈設計更具成本優勢。

坦德說，儘管目前導光式車燈模組營收比重仍不大，但看好未來營收比重逐步提升，目前公司營收來源主要為車用光學元件，全球市佔率 5-6%，歐美知名車廠都是客戶，元件除了傳統汽車外，也已通過歐洲高階車廠電動車認證並開始出貨。

展望今年，坦德認為，上海解封後進出貨逐步恢復，加上 4-5 月訂單延後，整體訂單非常強勁，可望帶動下半年出貨，在大尺寸導光板營收拉升、車燈新事業產品貢獻下，預計下半年營運樂觀，可望較上半年成長 30-35%，全年可望較去年成長 5 成，法人認為，受惠強勁車市以及車燈模組新動能挹注，今年營收上看 4-5 億元，每股純益可望突破 1 元。

坦德在去年鴻華先進 MIH 電動車平台發表中，以極細長的先進頭燈技術超出市場預期，目前已搶占有利位置，今年 4 月更獲得鴻海 (2317-TW) 私募入股，成為鴻家軍的一員，也是鴻海宣布電動車布局後首家策略投資的公司，鴻海持股約 28.57% 是坦德第二大股東，且為重要出海口。