土洋你丟我撿 外資賣超前10名 投信逆勢狂掃6檔

台股今 (22) 日開低後一路下挫，終場跌 380 點，幾乎收在最低 15347 點，投信與外資大對作，外資賣超的前 10 名中，就有 6 檔入列投信買超的前 10 名，包括群創、兆豐金、亞泥、裕民、聯強、長榮，呈現你丟我撿戲碼。

三大法人合計賣超 215.28 億元，其中，外資昨日買超後，今日隨即大賣 224.36 億元，且金額更勝昨日買超的 181.66 億元，投信小買 0.98 億元，自營商也買超 8.09 億元；期貨方面，外資回補空單 3302 口，空單未平倉水位降至 16592 口。

觀察外資賣超動向，包括電子、傳產、金融族群都是提款對象，如電子的聯電、鴻海與台積電，傳產的華航，以及金融的玉山金、開發金與第一金，張數都達 7000 張以上，指數型 ETF 如國泰台灣 5G+、元大台灣 50 也遭狙擊，顯見外資對台股後市仍保守看待。

值得注意的是，儘管聯發科即將在明日除息，但外資今日卻棄息兌現，大賣 6455 張，創近 3 個月來新高，賣超金額高達 53.17 億元，超越台積電成為外資提款的第一名。

外資買超方面，則持續加碼反向 ETF，包括元大台灣 50 反 1、國泰台灣加權反 1，張數分別高達 5 萬、1.1 萬張，其餘如航運、水泥等傳產也獲青睞，包括長榮、裕民、慧洋 - KY、台泥與亞泥，前 10 名中僅群創一檔電子股。

投信明顯與外資對作，賣超前 10 名個股中的群創、兆豐金、亞泥、裕民、聯強、長榮，6 檔皆是外資買超的前 10 名，相似度高達 60%，此外，也趁外資大舉撤離聯電時，逢低加碼超過 2 萬張。

自營商偏愛高殖利率個股，包括長榮、中鋼、仁寶、英業達、緯創、聯發科、台新金、亞泥與南亞，買超張數皆達 1000 張以上，賣超則瞄準面板雙虎、長榮航、聯電、欣興。