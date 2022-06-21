〈台股盤後〉跌多強彈亞股中最強勢 惟量縮瀰漫觀望氣氛

台股指數在昨日創下去年 5 月中旬以來新低後，今日呈現強勢技術性反彈，在亞股中表現最為強勁，終場大漲 361.06 點，收在 15728.64 點，收復 5 日線失土，幾乎電金傳產族群全面翻揚，包括生技、光學鏡頭、矽晶圓、IC 相關、航空、軟板等均交投熱絡，不過，法人指出，成交量能縮至 2389.99 億元，顯然多數投資人仍處在觀望中。

上市櫃業者中，今日有多達 31 檔個股收在漲停，包括位速、越峰、威盛、連宇、台生材、大將、宏達電、明基醫、九暘、威致、旺玖、寶齡富錦、福大、寶瑞、建達、立碁、寶一、長榮航等。

而各族群中，生技股表現強勢，全宇生技 - KY、瑞基、達邦蛋白、亞諾法、高端疫苗反彈均超過半根停板。

光學鏡頭廠中，聯一光、佳凌、華晶科、亞光和先進光漲幅均逾半根停板，今國光、佳能和玉晶光均漲 4% 以上。

汽車股罕見強勢表態，裕日車和裕隆大漲超過 8%，裕融漲半根停板上下，和潤企業和三陽工業漲 3% 之上。

ABF 三雄同步走揚，欣興漲 7%，景碩和南電漲超過半根停板。

而 IC 相關業者表現也相當熱絡，旺玖漲停，威鋒電子、展匯科、安國漲半根停板左右，創惟漲近 4%。

航空族群中，長榮航漲停，華航漲近 8%，並帶旺航太零組件，寶一漲停，駐龍也一度漲停，晟田漲近半根停板，事欣科和亞航漲 4% 上下。

法人指出，大盤飆漲但量能並未跟上，顯示目前市場信心和追價意願不足，仍需觀察電子、傳產、金融何時出現明確止跌反彈的多頭指標，或者僅是短期跌多的技術面彈升。

從技術面來看，仍須留意，目前台股所有均線均呈空頭排列，隨時可能再出現受美股大幅震盪而修正的現象。