防疫保單理賠高峰 國泰產險首家喊增資百億元

國泰金控 (2882-TW) 今 (7) 日晚間公告，通過由國泰金以每股 50 元，私募現增國泰產險普通股，私募額度 100 億元，預計今年 6 月底增資完成，為防疫保單理賠高峰以來，首家啟動增資的產險公司。

國泰產險日前法說會時表示，國泰產險的防疫保單主要在去年 5、6、7 月熱賣，累計銷售有效件數 130 萬件，但已陸續滿期，目前有效保單件數 85 萬件，不過，待核准保單還有約 5 萬件。理賠金額來看，國泰產險今年前 5 月已經賠 4.4 億元。

針對今天通過增資百億元，國泰產險表示，是按照衛福部每天公告的確診累計人數進行動態模擬試算得出，並非國泰產險評估防疫險會賠到百萬元。

國泰產險資本適足率 (RBC) 截至去年 284.4%，為了配合半年報的揭露，增資可以讓產險子公司維持足夠的資產適足率，國泰產險表示，本案於主管機關核准後，實際定價日將授權董事長訂定，但整個增資程序仍預計 6 月底完成。

金管會預期防疫保單理賠高峰將落在 6、7 月，也使得產險公司財務壓力山大，保險局上周透露，防疫保單市占前六大的產險公司中 (富邦產、國泰世紀產、新安東京海上產、和泰、中信產及兆豐產)，已有 5 家在討論增資或訂定增資指標，國泰產險今天開出第一槍，其餘產險公司預料可望陸續啟動增資。