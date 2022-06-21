〈遠東銀股東會〉小股東提議只要股息 三理由維持現金股票股利並行

遠東銀行 (2845-TW) 今 (21) 日舉行股東會，有小股東要求是否可以只發放現金股利、不配股票股利，對此，遠東銀以三理由回應，未來仍會維持現金、股票股利並行；股東會也照案通過發放每股現金股息 0.43 元，股票股利每股 0.158 元。

遠東銀表示，選擇配發現金股利和股票股利，可維持穩定的現金殖利率，股本也可穩健發展，並對該行資本適足率有利，因此未來仍會維持並行。

遠東銀每股將配發股利 0.588 元，其中，包含每股現金股息 0.43 元，股票股利每股 0.158 元，現金股利配發率約 51%，以目前遠東銀股價 11.4 元來看，現金股息殖利率約近 3.8%。

展望 2022 年，遠東銀總經理周添財認為，經濟景氣在動盪中福禍相倚，一方面可望因與病毒共存及邊境開放帶來復甦動能、升息擴大利差收益，一方面進入升息循環也衝擊投資市場，加上俄烏戰爭未歇、通膨著陸力道等諸多作用力齊發，對此將審慎以對，以敏捷動態管理為新常態。

為使資本充足以支應業務擴展坑間，遠東銀計畫於下半年辦理普通股現增，並調整使更多資產獲得利率調升覆蓋。隨著邊境開放在即，法金業務蓄勢全力衝刺海外聯貸、跨境融資等高利差、高手續費業務，海外占整體法金放款目標站穩 25% 以上水準。

遠東銀數位金融子品牌 Bankee 社群銀行，首季存款餘額已近 70 億元，將持續連結新創業者及遠東關係企業，擴大金流服務場景，並規畫延伸線上投資、借貸等服務，及納入微型企業客戶，以順勢推升成長動能。